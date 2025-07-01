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TOYOTA汽車史上最殺優惠來了！價值達16萬元

2025/07/01 09:56

受到關稅和貨物稅政策不明影響，進口車塞爆台北港，車市龍頭和泰（2207）汽車今天祭出史上最大優惠，最高價值達16萬元，尤其是汽車舊換新的消費者可享8萬元補貼，全力衝刺買氣。（讀者提供）受到關稅和貨物稅政策不明影響，進口車塞爆台北港，車市龍頭和泰（2207）汽車今天祭出史上最大優惠，最高價值達16萬元，尤其是汽車舊換新的消費者可享8萬元補貼，全力衝刺買氣。（讀者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕受到關稅、貨物稅政策不明影響，消費者5、6月買車陷入觀望，車市龍頭和泰（2207）汽車今天祭出史上最大優惠，最高價值達16萬元，尤其是汽車舊換新的消費者可享8萬元補貼，全力衝刺買氣。

7月1日至31日期間，購買RAV4（含HEV）、ALTIS（含HEV）、C-CROSS（含HEV）、TOWN ACE PU/VAN、YARiS CROSS、VIOS等指定車款，將送5大好禮。

包括提供SONY BRAVIA Theatre天空聲道劇院、 最高80萬零利率、車子舊換新圓夢金最高3萬元、配件金2萬元、 5年14萬公里延長保固等，最高價值達16萬元。

也就是消費者汽車舊換新，除了原本政府祭出的5萬元的舊換新貨物稅補貼，和泰汽車再加碼3萬元，達8萬元；豪華車品牌LEXUS則針對ES車系，祭出100萬40期零利率購車優惠，僅限7月領牌者。

根據監理站統計，4月全台新車領牌數為3萬2876輛，較3月大減11.8%，較去年同期衰退11.2%；5月新車領牌數再下挫至3萬1910輛，較去年同期衰退23.1%。

由於經濟部已釋出關稅只限美國進口的汽車，不會全面開放，也就是自日本、德國、韓國、泰國等非美國國家進口的進口車，進口關稅將維持現狀，貨物稅暫緩討論。

車商觀察，週末看車人潮已逐步回籠，雖然仍較去年同期微減，但已較5月多出5成，市場正逐漸回溫中，預估7月在各大車商加碼促銷帶動下，全台新車領牌數可達4.5萬輛。

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