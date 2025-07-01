焦點股》環宇-KY：高速光模組前景看俏 直衝漲停

高速光模組前景看俏 環宇-KY受惠股價衝漲停。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國光通訊模組廠商Applied Optoelectronics（AAOI）獲Amazon策略性入股，市場認為高速光模組前景看俏，而身為AAOI主要PD（光偵測器）晶片供應商的環宇-KY（4991）更被視為主要受惠者，今日開盤後湧入大單，不到9:15分直衝漲停119.5元，截至9:25分為止，成交量逾1.6萬張，漲停委買張數超過7200張。

法人表示，環宇-KY的PD產品預估今年在800G光模組市占率高達七成，而環宇-KY董事長黃大倫於今年股東會時表示，受惠AI應用擴大，共同封裝光學（CPO）市場需求強勁、潛力看好，預期CPO產品今年第四季起量產，有望挹注明年營收增長；同時，射頻元件（RF）配合PD穩定出貨，毛利率提高，預期下半年業績有望優於上半年。

請繼續往下閱讀...

觀察三大法人動向可發現，6月外資大手筆買超9208張、投信賣超2634張、自營商買超1896張，昨日主力賣超993張，法人認為，環宇-KY目前股價多受市場籌碼面拉鋸，波動幅度劇烈，就基本面來看，根據環宇-KY已公告的5月獲利呈現虧損，首季也呈現虧損，法人認為下半年虧轉盈機率不小，但股價已在百元之上，投資人進場仍須謹慎為宜。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法