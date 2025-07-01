晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》環宇-KY：高速光模組前景看俏 直衝漲停

2025/07/01 09:53

高速光模組前景看俏 環宇-KY受惠股價衝漲停。（截取自官網）高速光模組前景看俏 環宇-KY受惠股價衝漲停。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國光通訊模組廠商Applied Optoelectronics（AAOI）獲Amazon策略性入股，市場認為高速光模組前景看俏，而身為AAOI主要PD（光偵測器）晶片供應商的環宇-KY（4991）更被視為主要受惠者，今日開盤後湧入大單，不到9:15分直衝漲停119.5元，截至9:25分為止，成交量逾1.6萬張，漲停委買張數超過7200張。

法人表示，環宇-KY的PD產品預估今年在800G光模組市占率高達七成，而環宇-KY董事長黃大倫於今年股東會時表示，受惠AI應用擴大，共同封裝光學（CPO）市場需求強勁、潛力看好，預期CPO產品今年第四季起量產，有望挹注明年營收增長；同時，射頻元件（RF）配合PD穩定出貨，毛利率提高，預期下半年業績有望優於上半年。

觀察三大法人動向可發現，6月外資大手筆買超9208張、投信賣超2634張、自營商買超1896張，昨日主力賣超993張，法人認為，環宇-KY目前股價多受市場籌碼面拉鋸，波動幅度劇烈，就基本面來看，根據環宇-KY已公告的5月獲利呈現虧損，首季也呈現虧損，法人認為下半年虧轉盈機率不小，但股價已在百元之上，投資人進場仍須謹慎為宜。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財