就是今天 聯邦LABUBU賴點卡10點開放申辦

聯邦LABUBU賴點卡7/1開放申辦，限量1.2萬張

（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行攜手風靡全球的高人氣潮流IP「LABUBU」，發行「聯邦賴點Visa卡The Monsters-LABUBU限量版」，因限量卡面僅有1.2萬張，且贈送獨家限量肩背袋首刷禮，今日上午10點開放申辦，已有不少「LABUBU」迷準備手刀搶進。

「聯邦賴點卡」是目前市場上4張回饋LINE POINTS的卡片之一，此次聯邦銀聯手高人氣潮流IP「LABUBU」推出限量版卡面，著眼於吸引年輕世代申辦，因此首刷禮也鎖定「新戶」，今（1）日上午10時起至12月31日，新戶線上辦卡於核卡後30日內，單筆消費滿688元，刷滿3筆即可獲得LABUBU時尚肩背袋，限量7000個，送完為止。

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因聯邦銀限制每人僅可申辦一張「聯邦賴點卡」，因此若已持有「聯邦賴點卡」的持卡人，較難申辦「LABUBU限量版」。根據聯邦銀規劃，該行原卡友若無「聯邦賴點卡」，仍可申請「LABUBU限量版」但總額限量1000卡，另外限量11000卡則為全新卡友（核卡前6個月內未曾持有任一聯邦信用卡）名額，若發行完畢將以原極簡版發行。

必須注意的是，若能順利搶到限量名額，卡片必須綁定 LINE Pay 才能獲得加碼回饋，且同時開立「聯邦NewNew Bank帳戶」，以指定帳戶扣繳回饋更高。且因是限量卡面，若日後卡片不慎遺失或毀損，將無法提供限量版面。

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