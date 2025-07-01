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台股不再獨自走弱？台積電與聯發科雙箭頭發威大漲

2025/07/01 09:41

台積電與聯發科雙箭頭發威大漲，台股開高漲逾400點（資料照）台積電與聯發科雙箭頭發威大漲，台股開高漲逾400點（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美股持續走揚，標普500指數與那斯達克指數頻創歷史新高，輝達、微軟、Meta股價同刷歷史天價，反觀台股遭外資在期貨布下天羅地網的空單，累積外資期貨淨空單逾5.2萬口，昨日央行出手阻升新台幣，除了趕走炒匯的外資之外，也可美化企業第二季財報，讓匯損情況不致於太嚴重，今日台股早盤股匯齊揚，在台積電（2330）、聯發科（2454）雙箭頭大漲帶動下，早盤大漲逾400點，收復昨日失土，重回年線之上。

統一證券指出，以台股技術面來看，昨日加權指數開低走低收最低，收盤年線得而復失，技術指標KD維持高檔，RSI轉為死亡交叉，但MACD守住紅棒，雖然昨日收盤失守5日均線，但5日均線仍上揚，且月線支撐強勁，技術面維持多頭格局。

OTC指數同步走弱，雖然部分中小型股表現亮眼，但對等關稅陰霾未散下，個股將搭配題材各自表現。惟外資期貨淨空單仍逾5萬口，新台幣匯率6月大升值將影響6月營收及第二季財報。選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有業績題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、生技、台幣升值概念股、重電及能源等。

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