焦點股》台積電：大漲至1090元 市值達28.26兆元

台積電大漲至1090元，市值達28.26兆元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股上漲，台積電ADR雖逆勢下跌0.91%，但台積電（2330）今股價開高走高，以1080元開出，早盤最高達1090元，大漲30元、漲幅2.83%，市值重返28兆元大關，達28.26兆元，日增7778億元。

市場預期美國聯準會可望提早降息、加上貿易戰降溫，美股周一表現強勁，道瓊工業指數上漲275.5點、漲幅0.63%；標普500指數上漲31.88點、漲幅0.52%，創歷史新高；那斯達克指數收高96.28點，漲幅0.47%，也創歷史新高；但台積電ADR逆勢下跌0.91%。

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台積電股價昨收1060元、跌20元，外資終結連四買台積電，轉賣超891張。

台積電將於7月17日召開法人說明會，這次將採實體與線上同步進行，屆時將公布第二季財報與第三季展望，預期法人將聚焦匯率、毛利率、關稅、AI需求、下半年營運走勢、海外廠進度等議題。儘管新台幣升值恐侵蝕到毛利率，外資仍看好台積電先進製程在AI獨霸的前景。

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