焦點股》聯發科：力抗00929賣壓 股價絕地大反攻

聯發科今日股價轉強，早盤站上月線。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕復華台灣科技優息ETF（00929）成分股刪除聯發科（2454），根據統計，00929原有聯發科持股約11503張，自6月27日起開始賣出，經過兩個交易日賣出1526張，尚有9527張需在6個交易日內出清，聯發科近來股價表現相對落後，法人看好AI ASIC（特殊應用晶片）後市，聯發科有望受惠，今日早盤聯發科股價絕地大反攻，企圖突破月線反壓。

截至9:15分左右，聯發科股價上漲3.6%，暫報1295元，一口氣收復5日線、10日線與月線。

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聯發科6月連遭兩檔巨型台股ETF剔除成分股，聯發科上月初遭群益台灣精選高息ETF（00919）剔除成分股，聯發科原本是00919第四大權重股，持股權重達9.22%，持有張數約2萬6929張，在00919全數出清聯發科賣壓下，使得聯發科股價表現明顯落後大盤，如今，原本在00929權重排名第3的聯發科也遭到刪除成分股。

近來外資圈傳出聯發科Google TPU專案一延再延，影響明年營收成長力道，不過，美系外資送暖，看好Google TPU進度優於市場，維持聯發科「優於大盤」評等，目標價1888元維持不變，建議可趁著股價因TPU專案大幅不如市場預期時，逢低進場買進。

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