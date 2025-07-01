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星巴克小心！中國瑞幸咖啡在美國開店了

2025/07/01 09:24

中國瑞幸咖啡在美國的首兩間店面於6月30日在紐約開業。瑞幸咖啡招牌示意圖。（彭博）中國瑞幸咖啡在美國的首兩間店面於6月30日在紐約開業。瑞幸咖啡招牌示意圖。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕星巴克注意！中國連鎖咖啡店龍頭瑞幸咖啡進軍美國，首兩間店面於6月30日在紐約開業，分別位於紐約大學附近的格林威治村（Greenwich Village）、曼哈頓的諾瑪德（NoMad）。

《CNN》報導，成立於2017年的瑞幸咖啡發展迅速，瞄準新世代市場並打出低價戰，在中國販售的飲品價格比星巴克便宜30％左右，於中國境內擁有超過2.2萬間門市，新加坡也有數十間分店。

瑞幸咖啡2019年曾在美國申請首次公開發行（IPO），但後來由於獲利造假被迫撤回IPO並從那斯達克股票交易所退市，當時的董事長、執行長雙雙遭到開除，公司還被美國證券交易委員會開罰1.8億美元（約新台幣52.6億元）。

瑞幸咖啡此後回到中國繼續經營本土市場，2023年在中國的營收首次超過星巴克。瑞幸的特點在於門市裝潢簡單（低成本擴店）、以手機點餐、行動支付、主攻外帶服務，這樣的模式已在中國證明是成功的，是否能在美國複製仍有待觀察。

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