誰來接班鮑爾？貝森特鬆口：「這時」就會提前任命影子主席

美國財政部長貝森特（左）和聯準會主席鮑爾（中）。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一表示，若總統川普希望更換聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），他願意接任該職位。而川普政府也正考慮在2026年初，就安排好鮑爾的接班人選。

貝森特週一在接受《彭博》訪問時，做了上述表示，而被問到是否有意出任聯準會主席時，貝森特表示，他會配合川普的決定，「總統要我做什麼，我就會做什麼」。貝森特並補充說，他對目前財政部長的職務感到滿意。

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華府政策圈目前已流傳多位鮑爾接班人的可能人選。除了貝森特之外，其他被點名的還包括聯準會理事會成員沃勒（Christopher Waller）、聯準會監管副主席鮑曼（Michelle Bowman）、白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）以及前聯準會理事沃許（Kevin Warsh）。

鮑爾作為聯準會主席的任期將於2026年5月屆滿，但他在聯準會理事會的任期，則要等2028年才結束。鮑爾尚未表示他是否打算繼續擔任理事會成員直至任期結束。

貝森特還透露，目前考慮的其中一項方案是，由川普任命一位新人選，來接替將於2026年1月31日卸任的聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler），並由此人於2026年5月接任聯準會主席職位。

不過貝森特補充：「或者我們也可以直接在2026年5月任命新主席。不過可惜的是，這個職位只有2年的任期。」

當被問到在鮑爾卸任之前，是否可能出現指揮混亂的狀況時，貝森特否認這種可能性，並指出「聯準會內已有一些人選在考慮中」，但他並未提到具體的名字。貝森特說：「所以，如果在（明年）1月再加入1位候選人，又為什麼會產生混亂呢？」

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