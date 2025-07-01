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美債殖利率飆破警戒線！美財長貝森特：不會增發長天期公債

2025/07/01 08:30

美國財政部長貝森特週一（6月30日）接受 《彭博電視台》專訪時表示，考量到當前的債券殖利率水準，美國政府擴大發行長天期公債並不合理。（彭博）美國財政部長貝森特週一（6月30日）接受 《彭博電視台》專訪時表示，考量到當前的債券殖利率水準，美國政府擴大發行長天期公債並不合理。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，考量到當前的債券殖利率水準，美國政府擴大發行長天期公債並不合理，不過他仍寄望隨著通膨放緩，各天期的利率都能下降。

《彭博》報導，貝森特週一（6月30日）接受 《彭博電視台》（ Bloomberg Television）專訪時，針對是否增加長天期公債在美國公債發行中的占比，做了上述回應，他並補充說：「我們為什麼要這麼做？」、「真正該做這件事的時機應該是在2021年或2022年。」

貝森特去年曾多次批評前財政部長葉倫（Janet Yellen）在發債策略上偏重短天期公債，認為這是為了壓低長期借貸成本、在選前刺激經濟。不過自從接任財長以來，貝森特基本上延續了葉倫的發債策略。

目前美國10年期公債殖利率約為4.26%，相較之下，2年期公債殖利率為3.73%，12個月期國庫券則為3.81%。貝森特表示：「如果我們現在的利率高於長期平均值一個標準差以上，那我們為什麼還要這麼做？」

被問到今年底前10年期公債殖利率的變化，貝森特表示，這取決於許多因素，但「隨著通膨下降，我認為整個殖利率曲線可能會同步下移。」

貝森特還指出，聯準會決策者目前在利率政策上「似乎有點不知所措」。他說：「我擔心的是，在2022年讓美國人民失望之後，聯準會現在正低頭看著腳，而不是抬頭展望未來。」他補充說：「我們從關稅中沒有看到任何通膨效應」，並表示在所有影響消費者物價的因素中，「進口關稅對通膨的影響可說是最具暫時性的。」

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