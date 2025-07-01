「貿易戰」成果顯現 ! 美媒曝川普關稅收入突破1000億美元

川普政府的貿易政策正在為聯邦政府帶來可觀的收入。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府的貿易政策正在為聯邦政府帶來可觀的收入。據美媒《Axios》報導，其獲取的海關與邊境保護局（CBP）文件顯示，自川普政府1月20日就職以來，截至上週五，通過關稅、稅費及雜費等措施產生的海關總收入已達1061億美元（約新台幣3.09兆元）。

報導指出，關稅是收入的主力，貢獻了高達815億美元（約新台幣2.37兆元）。

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川普政府在全球範圍內大規模徵收關稅，使得這部分收入遠超往年水平。根據財政部的數據，截至今年5月底的會計年度內，關稅收入已比去年同期激增約65%。

耶魯大學預算實驗室的分析指出，美國目前的整體有效關稅稅率已攀升至自20世紀30年代末以來的最高點。值得關注的是，按照目前的徵收速度，年度關稅收入已超過政府自身的預期。

此前，財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）曾預測，關稅政策最終可能為政府帶來超過3000億美元（約新台幣8.75兆元）的收入。

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