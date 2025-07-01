晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「貿易戰」成果顯現 ! 美媒曝川普關稅收入突破1000億美元

2025/07/01 13:20

川普政府的貿易政策正在為聯邦政府帶來可觀的收入。（美聯社）川普政府的貿易政策正在為聯邦政府帶來可觀的收入。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府的貿易政策正在為聯邦政府帶來可觀的收入。據美媒《Axios》報導，其獲取的海關與邊境保護局（CBP）文件顯示，自川普政府1月20日就職以來，截至上週五，通過關稅、稅費及雜費等措施產生的海關總收入已達1061億美元（約新台幣3.09兆元）。

報導指出，關稅是收入的主力，貢獻了高達815億美元（約新台幣2.37兆元）。

川普政府在全球範圍內大規模徵收關稅，使得這部分收入遠超往年水平。根據財政部的數據，截至今年5月底的會計年度內，關稅收入已比去年同期激增約65%。

耶魯大學預算實驗室的分析指出，美國目前的整體有效關稅稅率已攀升至自20世紀30年代末以來的最高點。值得關注的是，按照目前的徵收速度，年度關稅收入已超過政府自身的預期。

此前，財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）曾預測，關稅政策最終可能為政府帶來超過3000億美元（約新台幣8.75兆元）的收入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財