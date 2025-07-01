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37歲媽媽靠「5撇步」 每個月被動收入逾18萬元

2025/07/01 14:37

美國37歲女子格蘭茲每月被動收入高達6300美元。儲蓄示意圖。（歐新社）美國37歲女子格蘭茲每月被動收入高達6300美元。儲蓄示意圖。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現年37歲的美國女子格蘭茲（Jen Glantz）在2015年失業後，打造個人品牌並提供租借專業伴娘的服務，這讓她從朝九晚五的上班族，變成了每週工作超過70個小時的創業家，但她在2023年成為媽媽後，意識到要花更多時間陪伴女兒，開始重新思考時間與收入的平衡，於是她轉向以「被動收入」為核心的理財手段，透過各種產品賺錢，如今每個月的被動收入高達約6300美元（約18.5萬元新台幣），而她也對想打造有被動收入副業的人，給出了5個建議。

《CNBC》報導，格蘭茲指出，首個建議是「善用你已有的資源」，以她來講，她個人網站當時平均每月有近4萬名訪客，於是她開始透過廣告與聯盟行銷連結變現。如果是其他人，她建議可以先檢視手上已有的資源，無論是既有的社群、技能，或是人脈資源，並從中尋找商業化可能，而不是從零開始。

再來是要「找尋到受眾」，也就是副業和被動收入來源的產品，要以市場需求為導向。格蘭茲自述，她曾投入時間與資金開發1門線上課程，但因缺乏受眾而失敗，她從中體悟到「沒有市場，就沒有收入」。因此，格蘭茲現在會先透過 SEO 部落格文章與社群觀察，測試受眾反應，確認需求再正式開發產品。

另外是「將花時間的服務，轉換為可擴展的產品」。婚禮致詞原為她最受歡迎的高價服務之一，每篇需耗費5至6小時撰寫，如今為了減輕負擔並擴大服務規模，她與開發者合作，打造出以她自己200篇致詞訓練出來的AI工具，提供最低35美元且符合個人風格的寫作服務，現在每個月能入袋數千美元，成功轉化為可擴展的被動收入產品。

之後是「重新利用你的專業知識 」。格蘭茲指出，很多人說成功的關鍵是找到一個利基市場並死守它，但她並不認同這個說法，認為別侷限在單一利基市場。格蘭茲稱，她將婚禮寫作工具延伸應用至告別式與畢業典禮的致詞，這讓她無需重新打造產品，就能開創另一條被動收入管道，展現「一次開發、多次變現」的創業效率。

最後是「設立時間界線，迫使自己做出更有效的商業決策」。格蘭茲曾經認為，當個創業家就要全天候拼命工作，但她發現這種心態最終會導致倦怠，反而拖慢效率。現在她每週只工作 20 到 25 小時，因為這樣，所以她必須非常嚴格地檢視哪些活動能真正產生收入，而非只是填滿行程表。舉例來說，她僅每週接聽1天電話、每通限制15分鐘，並拒絕無助於目標的會議與社交應酬。

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