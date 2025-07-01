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30歲女子做「這副業」做到變主業 年收入飆破688萬

2025/07/01 11:38

如今有許多企業在行銷時，會找UGC創作者來展示產品、服務等，這些內容會被品牌購買，用於廣告投放、社群媒體等地方上。示意圖。（彭博）如今有許多企業在行銷時，會找UGC創作者來展示產品、服務等，這些內容會被品牌購買，用於廣告投放、社群媒體等地方上。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名現年30歲女子洛克萊因（Kelly Rocklein）原為年薪6位數美元的行銷專業人員在約2年前被裁員後，決定將經營已久的副業「使用者生成內容」（User-Generated Content，簡稱UGC）轉為主業，洛克萊因的UGC業務，在2022年的年收入逾14.2萬美元（約419.4萬元新台幣），而到了2024年其年收入已來到23.3萬美元（約688.16萬元新台幣），其中近95%為純利潤。

洛克萊因接受《CNBC Make It》專訪，表示她從20多歲初期便投入UGC影片製作，並曾擔任過網紅創意總監，但渴望穩定的她，後來轉入一般行銷企業的部門工作，可是她後來因創業失利，累積了2.5萬美元（約73.8萬元新台幣）債務，所以在2020年她重返UGC領域，透過社群媒體主動提案接案，於2022年創下年收14.2萬美元的副業收入。

而在2023年8月被裁員後，洛克萊因如今的所有工作都圍繞著UGC進行：除了自己接案，她還經營一間名為「UGC Pro」的顧問公司，協助企業規劃UGC策略，並提供線上課程與導師服務給新進創作者。

洛克萊因估計，2024年她和公司的總年收入達到23.3萬美元，公司有4名員工，包含她和未婚夫，由於公司大部分收入是為品牌提供顧問服務，這讓她的業務約有95%的收入為純利潤，而人力支出則是最大成本。

洛克萊因指出，製作UGC影片與網紅行銷最大差異。就是不需要累積社群媒體粉絲數量，也能靠實力獲得品牌青睞，但你必須自己主動向品牌提案，撰寫有說服力的腳本，並拍攝、剪輯出你所要推廣品牌的產品、服務或體驗影片，供品牌在社群媒體上使用，這樣就有機會建立穩定收入來源。

她估計，具備中等經驗的創作者，每支10至15秒的影片可收費約500至750美元（約1.47萬至2.06萬元新台幣），而網紅有時會開價2000美元（約5.9萬元新台幣），只為了把影片發佈在自己帳號上，再加上品牌不需要為UGC創作者的名字、形象、知名度或粉絲數付錢，只需付內容費用。所以對於預算有限的中小企業而言，找UGC會比聘請網紅發文更具成本效益。

洛克萊因認為，啟動UGC創業的初期成本相對低廉，可能不到100美元（約2950元新台幣），「只需一支能拍攝的手機、一個簡單的麥克風與腳架，以及自然光源或環形燈即可」。她認為，若本身具備行銷背景，最快可在4至6週內建立穩定客源；即使是零基礎，3個月內也有機會找到市場定位。

洛克萊因指出，理論上每個人都能成為UGC創作者，入門門檻非常低，不過這是份「簡單但不容易」的工作。尋找客戶通常都需要建立人脈，洛克萊因透露，她剛開始工作時，別無選擇只能主動推銷自己，因為這行若不拓展人脈，「就只能打包回家」。

根據內容創作者市集平台 Collabstr 數據，2024年UGC產值已達76.2億美元（約2250億元新台幣），雖然UGC市場勢必會變得更競爭，但洛克萊因認為，只要能為品牌創造明確回報，對方其實並不會在意內容格式，只要能帶來效益就行。

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