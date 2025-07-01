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川普威脅對日本徵收關稅 理由「不願進口美國稻米」! CNN「1數據」打臉

2025/07/01 09:13

川普聲稱，日本不買美國米，因此威脅要對其徵收關稅。（路透）川普聲稱，日本不買美國米，因此威脅要對其徵收關稅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國和日本官員已進行數個月貿易談判，但尚未解決圍繞關稅水平和貿易壁壘的問題。外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）於30日威脅，將對日本實施新一輪關稅，理由是該國拒絕進口美國稻米。

川普聲稱，日本不買美國米的說法並不屬實。據《CNN》引述據美國人口普查局的貿易數據，日本去年向美國購買價值2.98億美元（約新台幣87億元）的米，今年截至4月為止，日本已購買價值1.14億美元（約新台幣33.2億元）的米。

《彭博》指出，川普於社群平台上發文稱，他將向日本發送一封包含新關稅稅率的信函，理由是該國明明出現嚴重米荒，但仍不願接受美國的稻米，因此將「寄封信給日本」，並也強調美國向來很喜歡與日本做生意。

報導也指出，日本敦促川普取消25%的汽車關稅，並表示這些關稅重創汽車產業。但美國拒絕，稱日本進口的美國汽車數量並不多。

美國自4月以來與各貿易夥伴進行磋商，預計於7月9日對等關稅暫緩期截止前達成協議，目前正進入談判最後階段，若未能於期限前達成協議，美國料將對貿易夥伴重啟高關稅，對部分國家的稅率恐會提高至50%。

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）週一接受媒體採訪時表示，預料在7月4日美國獨立日後，白宮將宣布一系列貿易協議；至於川普向日本發出的威脅，哈塞特強調，美日談判仍會繼續，雙方的磋商將持續到最後一刻。

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