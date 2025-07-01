浮洲合宜宅閉鎖期解封 轉手獲利翻倍入袋

板橋浮洲合宜住宅A2區10年閉鎖期解封，轉售帳面獲利翻倍。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕前總統馬英九任內推出的浮洲合宜樂透宅轉手獲利開獎，最少賺6成，多數翻倍入袋。根據內政部實價網最新揭露，10年閉鎖期限到期解封的板橋浮洲合宜住宅A2，4月一口氣揭露3筆轉手實價，撇除一筆親友間交易不算，其它兩筆獲利幅度均為1倍起跳。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，合宜住宅當年就是房價高漲，政府用打7折的房價讓符合資格的民眾去抽籤，當時房價折扣相當有感，吸引許多民眾去登記抽籤，一直到現在又經歷房價大漲，周邊板橋與土城價格也都大幅上揚，因此等到綁約到期後房價也出現一大波可觀漲勢。

請繼續往下閱讀...

根據最新實價揭露，4月，該合宜宅A2區18樓兩戶有轉售實價揭露，其中一戶最新揭露總價為1300萬元，對比2015年3月買進總價565.07萬元，帳面獲利近735萬元，比當初買進總價還要多高，帳面獲利幅度高達1.3倍。

18樓另一筆最新揭露總價為2千萬元，對比2015年3月買進總價1233.07萬元，帳面獲利金額高達766.93萬元，帳面獲利幅度超過62%，而且該筆備註欄載明為親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易，因此，房產業者認為，若是正常交易獲利幅度應該更驚人。

而閉鎖期解封的三筆中的其中一筆則是13樓，最新揭露總價2千萬元，對比2015年3月買進總價957.07萬元，帳面獲利金額高達1042.93萬元，獲利幅度近1.09倍。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，浮洲合宜住宅在2015年開賣，2025年解除轉售閉鎖期，閉鎖期間恰好經歷台灣房市最長的一波多頭時期，再加上合宜宅原本銷售價只有1字頭，倘若抱到現在轉售，輕易可賺一倍以上。雖然合宜宅有閉鎖期機制，但仍難以避免被冠上「樂透宅」標籤，也讓台灣社宅朝向狹義、只租不售方向發展。

10年閉鎖遇到房市最大多頭

合宜宅是在國宅法之後，政府2010年提供平價住宅的方案，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，合宜宅是由政府以低於行情的方式標售土地，得標建商興建的方式，並以當時行情七折的限定價格出售，雖然有一定的禁止轉售閉鎖期，但仍形成超高的超額申購量及極低的中籤率的盛況，甚至被形容為樂透宅，也間接吸引不少人重演過去國宅、軍宅的假債權、真買賣的套路。＃

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法