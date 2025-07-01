美加將恢復談判！標普那指續創新高 台積電ADR反跌近1％

美國股市週一上漲。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕貿易協議的希望和可能降息的預期，緩解市場投資人的不確定性，美國股市週一上漲，創下一年多來最好的季度表現。道瓊工業指數週一上漲275.5點、0.63%，標普500指數上漲0.52%，那斯達克指數上漲0.47%，雙雙創新高，費城半導體指數小漲0.03%，台積電ADR跌0.91%，收在226.49美元。

綜合外媒報導，週一加拿大取消對美國的數位服務稅，恢復與美國的貿易談判。由於川普的90天關稅豁免期將於下週到期，投資人正在等待美國與其貿易夥伴間宣布的貿易協議。美國財政部長斯科特貝森特週一表示，「有些國家正誠意進行談判」，然而他補充道，「如果由於他們的頑固立場而導致無法達成協議，關稅仍有可能回彈至4月2日宣布的水位。」

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週一是6月的最後一天，本月美國主要股指已大幅回升至歷史高點。標普500指數單月上漲近5%，那斯達克指數上漲超過6%，道瓊上漲超過4%。

本週發布的關鍵經濟數據包括月度非農業就業數據及美國供應管理協會 （ISM） 6月製造業和服務業調查數據。聯準會主席鮑爾等幾位美國央行官員定於本週稍晚發表演說。一系列疲軟的經濟數據及川普將以鴿派人士取代鮑爾的預期，推高對聯準會今年降息的預期。

美股道瓊指數上漲275.5點或0.63%，收44094.77點。

那斯達克指數上漲96.27點或0.47%，收20369.73點。

S&P 500指數上漲31.88點或0.52%，收6204.95點。

費城半導體指數上漲1.56點或0.03%，收5546.54點。

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