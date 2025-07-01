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電子五哥Q2漲幅緯創居冠 外資買超英業達最多

2025/07/01 08:16

回顧電子五哥第二季股價表現，緯創單季稱霸群雄，外資買賣超張數方面，英業達最受青睞。（本報製表）回顧電子五哥第二季股價表現，緯創單季稱霸群雄，外資買賣超張數方面，英業達最受青睞。（本報製表）

〔記者方韋傑／台北報導〕上市櫃企業股東會旺季已接近尾聲，時序進入第三季，回顧電子五哥第二季股價表現，緯創（3231）單季大漲28.54%稱霸群雄，仁寶（2324）整季下跌8.94%敬陪末座；外資買賣超張數方面，英業達（2356）最受青睞，第二季受外資買超逾11萬張，和碩（4938）則受外資賣超最多，單季賣超張數超過4.9萬張。

緯創第2季股價收在122.5元，單季大漲28.54%，外資買超5萬2421張，投信買超9萬6015張，自營商買超1萬3338張，三大法人合計買超16萬1774張；為因應輝達（NVIDIA）強勁需求，緯創新開幕的竹北AI智慧園區正式啟用，訂單能見度已看到明年5月，後續還有緊鑼密鼓的擴產作業。

廣達（2382）第2季股價收在274.5元，單季大漲22.27%，外資買超8萬3757張，投信買超4萬9291張，自營商買超4690張，三大法人合計買超13萬7738張；管理層看好旗下AI伺服器訂單進展，此外，包括車載電子與智慧醫療等新業務範疇，也將成為公司轉型道路上的重要組成。

英業達第2季股價收在42.3元，單季小漲0.23%，外資買超11萬0129張，投信賣超11萬7255張，自營商買超2萬0890張，三大法人合計買超1萬3764張；儘管客戶積極在上半年拉貨，但管理層仍持續看好下半年的訂單動能，目前集團已取得中東伺服器訂單，主要透過既有客戶與系統廠出貨。

和碩第2季股價收在76.8元，單季跌幅8.46%，外資賣超4萬9372張，投信賣超1萬3685張，自營商買超1萬6765張，三大法人合計賣超4萬6292張；管理層表示，隨著AI伺服器需求升溫，加上電動車布局擴大，集團啟動新一波產能全球重整策略，不僅能降低關稅與運費壓力，更為爭取北美客戶大單做出中長期布局。

仁寶第2季股價收在29元，單季跌幅8.94%，外資買超5萬4227張，投信賣超10萬7970張，自營商買超3595張，三大法人合計賣超5萬0148張；管理層看好有望持續加深與輝達之間的合作力道，目前集團伺服器領域的營收貢獻低於2%，預期今年此區塊業務將有強勁的雙位數增長表現，也會進一步擴大AI PC的出貨規模。

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