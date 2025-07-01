科學園區重心南移?竹科龍潭三期「卡關」

竹科龍潭第三期擴大案「卡關」，原預計籌設計畫於今年第二季底報行政院核定，卻遲遲不見行動。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕隨著台積電的2奈米在高雄大投資之後，1奈米製程可望將落腳南科將擴大的第四期範圍；業界傳出，科學園區重心有往南移之勢，影響竹科龍潭第三期擴大案「卡關」，原預計籌設計畫於今年第二季底報行政院核定，卻遲遲不見行動。

竹科管理局表示，龍潭擴大案的籌設計畫確實規劃第二季底報行政院核定，但因部分居民陳情要把用地納進去，因此，該局正在重新評估用地範圍，同時，用地範圍擴大，也要重新辦理公聽會等相關程序，預計報行政院的籌設計畫將往後延。

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竹科龍潭園區第三期擴建計畫案原規劃作為台積電二奈米及以下建廠用地，不料，2022年消息曝光後，引發部分居民組自救會持續抗爭，台積電於2023年10月發出放棄聲明，指「經公司評估後，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭園區三期」，近二年轉赴高雄大投資2奈米廠，1奈米製程可望將落腳南科將擴大的第四期範圍。

考量之前居民的反對行動，竹科管理局縮小龍潭三期擴建計畫面積，由先前159公頃縮減為89公頃，目前評估擴大範圍中，原規劃2028年取得用地恐將出現變數。

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