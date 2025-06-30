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最猛貴金屬！鉑金今年以來噴漲近5成

2025/06/30 23:07

鉑金今年以來漲勢凌厲。（路透）鉑金今年以來漲勢凌厲。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，標普 500 指數 6 月重返歷史高點，已經令投資人驚嘆不已，這與鉑金價格令人瞠目結舌的飆升顯得遜色多了，鉑金6月有望實現 28% 的月漲幅，創近 40 年來最大，上半年漲幅逼近5成。

《MarketWatch》報導，根據道瓊市場數據，截至上週五，鉑金6月已上漲約 28.1%，這是自 1986 年 8 月以來最大月漲幅，遠遠超過黃金。

報導稱，鉑金價格今年已飆漲49%，創下 1969 年以來上半年最佳表現。這波漲勢主要歸因於供應短缺，以及金價創新高導致珠寶需求轉變。世界鉑金投資協會預計，2025年將連續第三年出現近100萬盎司的缺口，而且鉑金還不到金價的一半，具有吸引力。

不過，Barchart 高級市場分析師紐森（Damrin Newsom）表示，有關鉑金的討論大多與供應緊張有關，但期貨價格的遠期曲線圖並未證實這一點。倘若鉑金的遠期曲線圖沒有顯示出極度短缺的供應狀況，並且基金和投資交易員開始平倉，那麼從技術面角度來看，可視為低檔反彈。

ICAP 技術分析公司大宗商品策略師拉羅斯（Brian Larose）則認為，鉑金自 4 月觸底、 5 月中旬突破關鍵價位以來，一直大幅上漲。他說，鉑金的價格相對於黃金、白銀和比特幣來說被低估了，這一點最終會推高鉑金價格。

至於金價部分，拉羅斯認為，黃金從技術上來說應該會回檔，這並非金價漲勢已經結束。

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