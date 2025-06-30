晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

比考進哈佛還難！高盛「暑期實習生」錄取率僅0.7％ 36萬人爭搶

2025/06/30 21:51

高盛備受讚譽的暑期實習計畫已於上週啟動，為期10週，錄取率僅0.7%。（路透）高盛備受讚譽的暑期實習計畫已於上週啟動，為期10週，錄取率僅0.7%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資銀行與金融服務公司高盛啟動大學生的暑期實習計畫，錄取率僅0.7%，比哈佛大學生的錄取率3.6%還要更低，顯示考上哈佛大學比成為高盛暑期實習生要容易得多。

高盛備受讚譽的暑期實習計畫已於上週啟動，為期10週，旨在讓大學生「利用暑假向公司領導學習，應對金融領域最重大的挑戰，並成長為專業人士」。

高盛在領英（LinkedIn）上發布的貼文指出，全球有超過36萬名申請者爭奪全球辦事處的2600個職位，這是該銀行歷史上「競爭最激烈的實習生批次」。來自500多所學校的申請者來自超過85種語言。

自2018年大衛所羅門接任高盛執行長以來，該銀行令人垂涎的暑期實習計畫的申請人數增加300%以上。與一年前相比，申請人數增加了15%。

高盛實習生的面試流程分為兩個步驟：首先，透過HireVue進行30分鐘的視訊面試；其次，在「超級日」的最後一輪面試中，有兩到五位面試官。工程類候選人也必須通過線上技能評估。

高盛實習生計畫的申請流程提前一年多就開始，也就是前一年春季。下一屆實習生候選人的最後一輪面試已經在進行中。實習開始時，申請者通常已經完成大學三年級的學業，也就是說，他們在申請時已經是大二學生了。

高盛並非唯一一家暑期實習錄取率低於1%的銀行。摩根大通報告稱，去年4000個實習名額的申請數為49.3萬份，錄取率為0.8%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財