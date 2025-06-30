比考進哈佛還難！高盛「暑期實習生」錄取率僅0.7％ 36萬人爭搶

高盛備受讚譽的暑期實習計畫已於上週啟動，為期10週，錄取率僅0.7%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資銀行與金融服務公司高盛啟動大學生的暑期實習計畫，錄取率僅0.7%，比哈佛大學生的錄取率3.6%還要更低，顯示考上哈佛大學比成為高盛暑期實習生要容易得多。

高盛備受讚譽的暑期實習計畫已於上週啟動，為期10週，旨在讓大學生「利用暑假向公司領導學習，應對金融領域最重大的挑戰，並成長為專業人士」。

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高盛在領英（LinkedIn）上發布的貼文指出，全球有超過36萬名申請者爭奪全球辦事處的2600個職位，這是該銀行歷史上「競爭最激烈的實習生批次」。來自500多所學校的申請者來自超過85種語言。

自2018年大衛所羅門接任高盛執行長以來，該銀行令人垂涎的暑期實習計畫的申請人數增加300%以上。與一年前相比，申請人數增加了15%。

高盛實習生的面試流程分為兩個步驟：首先，透過HireVue進行30分鐘的視訊面試；其次，在「超級日」的最後一輪面試中，有兩到五位面試官。工程類候選人也必須通過線上技能評估。

高盛實習生計畫的申請流程提前一年多就開始，也就是前一年春季。下一屆實習生候選人的最後一輪面試已經在進行中。實習開始時，申請者通常已經完成大學三年級的學業，也就是說，他們在申請時已經是大二學生了。

高盛並非唯一一家暑期實習錄取率低於1%的銀行。摩根大通報告稱，去年4000個實習名額的申請數為49.3萬份，錄取率為0.8%。

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