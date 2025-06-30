2025台英經貿對話 擴大聚焦綠色鋼鐵、商用無人機

2025年台英經貿對話會議今在台北舉辦。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕2024年英國是台灣在歐洲地區第4大貿易夥伴及在歐洲最大外資來源國，台英產業具互補特性，台英已在AI（人工智慧）、半導體、先進製造、綠能等領域合作，2025年台英經貿對話會議今在台北舉辦，並擴大聚焦議題到先進綠色鋼鐵技術及商用無人機。

2025年台英經貿對話會議由經濟部江政務次長文若，與英國商業貿易部貿易政策暨經濟安全副部長艾禮遜 （Douglas Alexander）共同主持。

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江文若表示，賴總統五大信賴產業與英國甫發布的產業戰略有許多合作潛力，盼與英方深化關鍵領域的合作，台灣在電信、無人機、低軌衛星等領域是英國可信賴的夥伴。

江文若續指，AI領域方面，經濟部透過法人AI試製線，協助中小企業以AI開發新產品及培育AI實作人才，此外，我國為出口導向國家，我方關心英國將於2027年實施的CBAM相關進展，並希望透過相關平台持續與英方討論執行細節。

艾禮遜表示，去年台英雙邊貿易總額成長至93億英鎊，創歷史新高，且比2023年成長近8%，英國去年也是台灣最大的歐洲投資來源國。英國上週剛發布最新的《產業戰略》及《貿易戰略》，核心策略是聚焦在高價值產業及高潛力地方聚落來增加投資，進而驅動經濟成長，像台英經貿對話會議這類的雙邊貿易協商則為雙邊經濟成長釋放更多即時與長期利多機會。

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