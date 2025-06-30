中資承建曼谷審計大樓秒塌害死89條人命 泰國點名2大缺失

中國中鐵十局在曼谷承建的審計大樓因地震倒塌，釀成多人不幸罹難。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國建商中鐵十局泰國分公司承建的泰國曼谷審計大樓，在3月底強震中被震垮，造成至少89人死亡，泰國法院已針對17人發出逮捕令。最新調查結果也出爐，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）說，這棟大樓的設計和施工方法都有缺陷。

今年3月28日，緬甸發生7.7級強震，波及泰國。曼谷在建的30層泰國國家審計署大樓倒塌，這是泰國唯一一棟在此次強震中倒塌的大樓，引發外界對這棟大樓施工品質的質疑。承建商中鐵十局成為眾矢之的，中國「豆腐渣工程」再度受到國際關注。

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經過數個月的調查，泰國在6月30公布結果。根據《彭博》報導，泰國總理貝東塔指出，根據政府機構和三所大學的調查發現，此次事故的根源在於設計和施工方法有缺陷。特別是電梯井壁的施工技術，不符合工程原理和標準。

貝東塔還說，鋼材、混凝土和其他材料的品質符合要求的標準，並對先前有關使用不合格鋼筋的傳聞提出質疑。

曼谷審計大樓造價21億泰銖（約新台幣19億元），由中資中鐵十局與義大利泰工程合作興建，泰國政府檢驗施工的鋼材樣本後，確認使用的鋼材有問題，且中鐵十局也涉嫌違法以泰國人掛名持股。

泰國刑事法庭已對設計公司、施工監理公司及義大利泰工程、中鐵十局泰國分公司組成的聯營企業ITD-CREC等3間公司的工程師、監督人員與承包商等共17人發布逮捕令。

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