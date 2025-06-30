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富邦銀：Q3是金融市場的轉折關鍵期 可採3大策略提升韌性

2025/06/30 19:47

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，企業可採3大策略，提升韌性與競爭力。（記者王孟倫攝）富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，企業可採3大策略，提升韌性與競爭力。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕面對川普2.0政策與全球政經震盪，台北富邦銀行表示，建議企業可採取三大策略，以提升韌性與競爭力，包括：「突破創新」、「精進改革」及「避其鋒芒」；第三季將是政經與金融市場的轉折關鍵期，企業與投資人需密切關注美國政策走向。

「2025富邦雙率論壇」於上週落幕，吸引眾多法人與VIP客戶參與。本次論壇聚焦全球政經局勢、利率與匯率變化對投資市場的影響，協助企業與投資人建立更具韌性的資產配置策略，應對瞬息萬變的市場環境。

對此，北富銀總經理郭倍廷表示，今年以來市場波動頻繁，但憑藉專業判斷與靈活策略，仍交出亮眼成績，這不僅展現客戶的高度信任，更體現投資團隊的敏銳洞察與精準執行力。　

其中，2025年下半年全球政經環境充滿高度不確定性。富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，美國在川普政府主導下推動多項貿易與財政政策，包括以IEEPA與Section 232條款大幅加徵關稅，鋼鋁稅率提高至50%，大幅增加關稅收入，對中國及其他貿易夥伴施加壓力，恐引發新一波貿易摩擦與資本流動風險。

羅瑋說，美國推動「大而美法案」擴大財政赤字，提高債務上限，可能升高全球資本市場波動。針對地緣政治方面，美伊衝突、俄烏談判與印太局勢持續升溫，加上AI技術快速崛起，改變投資思維與資金配置，使企業與投資人面臨多重挑戰。

面對川普2.0政策與全球政經震盪，羅瑋建議企業可採取三大策略，以提升韌性與競爭力：一是「突破創新」，積極轉型並投入新興領域如AI發展與普及應用相關產業；二是「精進改革」，強化營運效率與成本控管；三是「避其鋒芒」，在政策不確定性高漲時，審慎調整資源配置與市場布局。

羅瑋強調，第三季將是政經與金融市場的轉折關鍵期，企業與投資人需密切關注美國政策走向、主要央行利率決策及地緣政治發展，以掌握先機、降低風險。

北富銀投資研究部協理尤敏君分析，2025年下半年全球風險市場，將持續受到利率與匯率變化的影響。美國10年期公債殖利率預估後續將介於3.96%至4.63%，儘管市場對降息預期不高，但高殖利率仍提供債券投資吸引力。

匯率方面，美元指數自年初以來累計貶值約9%，短期仍面臨壓力，惟下半年仍有反彈機會，值得把握。台幣在4/1至5/5已強升10.3%，後續仍須關注國際美元走勢，人民幣則由貶值趨勢轉向防止過度升值。

尤敏君建議，面對「去美元化」趨勢，投資人除了提高對各國央行政策與地緣政治風險的關注，近期資產配置上，可適度降低美元部位，分散至歐洲、日本與新興市場，同時保留美元的避險功能。

富邦投顧董事長陳奕光聚焦台灣投資策略。他指出，台股下半年面臨川普關稅政策與美國債務問題干擾，建議先獲利了結部分股票部位，趁債券殖利率高點布局，整體部位朝向股4債6，待股市回檔後再分批買回至股6債4。在防禦型資產方面，建議配置高股息股票、公用事業與必需消費品類股，以及高信評債券如美國短中期公債與高評級公司債。

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