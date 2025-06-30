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經部：台法專利審查高速公路試行計畫 今上路

2025/06/30 19:01

經濟部智慧財產局與法國工業財產局（INPI）宣布，今日正式啟動「台法專利審查高速公路試行計畫」。（智慧局提供）經濟部智慧財產局與法國工業財產局（INPI）宣布，今日正式啟動「台法專利審查高速公路試行計畫」。（智慧局提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部智慧財產局與法國工業財產局（INPI）宣布，今日正式啟動「台法專利審查高速公路試行計畫」（PPH），將大幅加快兩國間的專利審查流程，提升申請效率，並促進創新技術的國際保護。

智慧局表示，對於本國申請人，能基於台灣核准專利向法國工業財產局提出PPH，啟動加速審查並提升獲准專利機會，以強化技術布局並縮短產品上市時程，同時亦助於降低申請成本與行政負擔，提高國際競爭力。

智慧局表示，為配合實施該計畫，已在智慧局網站新增「台法專利審查高速公路專區」（https://www.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-1121-101.html），內容包括計畫作業方案（含中文版及英文版）及我國赴法國工業財產局提出PPH的申請參考網頁。

智慧局續指，另為使PPH申請書表更符合使用需求，已公告修正「發明專利PPH審查申請書」（https://www.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-712-870315-5f678-101.html）。

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