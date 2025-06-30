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2024外銷訂單生產 東協占比9.2％創高 中國跌至33.1％新低

2025/06/30 18:51

2024年海外訂單生產統計，中國生產比跌至33.1%，續創新低、東協生產比提升至9.2%，再創新高。（資料照，記者廖家寧攝）2024年海外訂單生產統計，中國生產比跌至33.1%，續創新低、東協生產比提升至9.2%，再創新高。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處指出，觀察2024年全年外銷訂單生產，國內生產比51.4%，台廠因應供應鏈重組，擴大東協佈局，中國生產比跌至33.1%，續創新低、東協生產比提升至9.2%，再創新高。

統計處自2021年起按年辦理「外銷訂單海外生產實況調查」（2024年共計調查2833家，回收樣本2804家，回表率99%），觀察2024年國內生產比51.4%，較上一年增加2.3個百分點，主因筆電及伺服器廠商擴大國內生產比重，拉高整體接單的國內生產比。

其次是在中國及香港生產占33.1%，較上年下降4.7個百分點，是有調查以來（資料年2010年）之新低；東協占9.2%排第3，較上一年上升2.2個百分點，續創新高，其中以越南生產占3.4%最大。

統計處指出，就產線跨國移轉的地區別觀察，有擴充產線的96家廠商中以東協為主要選擇，占整體擴充產線家數的68.8%，東協國家具地利之便，且龐大的內需市場及關稅優勢，成為台灣供應鏈多元布局的首選；至於產線移出的地區，則以中國及香港占69.8%為最高。

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