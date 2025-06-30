疫情後歐洲最嚴重塞港 3大港口超負荷、業者怪他和它

鹿特丹、安特衛普和漢堡港的塞港情況最為嚴重，船舶的卸貨等待時間大幅延後，這種情況預計將持續至少幾個月。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國總統川普反覆無常的關稅政策，加上歐洲低河流水位，導致歐洲出現自新冠肺炎病毒大流行以來最嚴重的供應鏈擁堵。

英國金融時報指出，駁船需要等待數天才能裝貨，貨櫃船也面臨長時間的等待，這些問題以鹿特丹、安特衛普和漢堡港的情況最為嚴重，預計將持續至少幾個月。

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荷蘭航運公司WEC Lines的董事總經理凱撒·盧克納爾（Caesar Luikenaar）表示，「所有大型樞紐都已超負荷運轉」。他也表示，歐洲許多重要港口都已滿載運轉。

荷蘭物流公司Euro-Rijn Group的執行長范奧曼（Albert van Ommen）表示，他認為此次壅塞是疫情爆發以來最嚴重的一次，當時貨物流量出乎意料地保持彈性，導致人員配備困難的港口不堪重負。

范奧曼表示，在歐洲第二繁忙的貨櫃港安特衛普，船舶的卸貨時間比計畫晚了3到5天。

這些問題是對全球物流系統的最新打擊，直到最近，該系統才允許許多公司維持最低庫存，因為他們知道定期的運輸服務會按照固定的時間表定期補充庫存。

德國物流公司Contargo警告客戶，駁船在安特衛普港平均等待裝載貨櫃需要66個小時，在鹿特丹港則需要77個小時。駁船通常會在固定的時間內在貨櫃碼頭進行裝載，以確保它們能夠快速且有效率地卸下貨櫃。

德國DHL高層卡斯帕·埃勒貝克 （Casper Ellerbaek） 表示，延誤尚未迫使任何客戶因零件短缺而停止生產，但這種「戲劇性」事件仍然存在風險。

物流公司將危機歸咎於川普領導下的美國關稅政策的急劇變化，這些問題迫使貨櫃運輸線路改造其網絡，以適應全球貿易流量的急劇變化。

此外，在乾旱的春天使水異常淺水後，對駁船上的限制限制了駁船的限制進一步加劇了問題。同時，歐洲港口也正在應對亞洲的進口量增加，因為美國高關稅會導致商品轉移到其他地方。

專家指出，一些為歐洲當地市場服務的航運公司被迫花費一周的時間，而不是正常的最多3天，從鹿特丹的不同航站樓收集貨櫃，以分發到該地區的港口。解決所有問題的能力投資將需要數年的時間。

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