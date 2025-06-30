高鐵嘉義車站特定事業區開發案 經營權最長70年

交通部鐵道局今天公告徵求投資人，參與「高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案」。圖為招商基地。（鐵道局提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部鐵道局今天（30日）公告徵求投資人參與「高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案」，開發經營年期50年，得優先續約1次，續約期間最長以20年為上限。

鐵道局表示，這項開發經營案基地位在高鐵嘉義車站特定區的事業發展用地，面積約5.42公頃，建蔽率70%，供附屬事業使用的最大樓地板面積為8萬6958平方公尺，並將以設定地上權方式引進投資人開發經營。

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鐵道局表示，投資人應依基地所在的現行都市計畫及相關規定辦理規劃設計、興建及營運，並配合政策需要，於基地內增設法定停車位20%以上作為供公眾使用的停車空間。開發案經營年期50年，得優先續約1次，續約期間最長以20年為上限，另依開發經營契約及設定地上權契約約定計收土地租金及權利金。

鐵道局表示，竭誠歡迎國內外企業以單一公司或企業聯盟方式申請參與，有關本案詳細開發經營、申請投資等相關規範，可至交通部鐵道局網站最新消息下載。

鐵道局表示，有意願參與申請的投資人應在今年10月29日（週三）下午5時前寄達「新北市政府郵局43號信箱」，以寄達郵戳為憑，逾期恕不受理。以親送或其他方式送達主辦機關者恕不受理。如需進一步詳細資訊請洽交通部鐵道局呂小姐02-80723333分機5508。

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