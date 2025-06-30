股價創15年新低 台泥決議買回3.8萬張庫藏股

台泥決議實施庫藏股計畫。（業者提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台泥今（30）日召開臨時董事會，決議啟動總計3.8萬張的庫藏股計畫。根據計畫，自7月1日起至8月1日，買回1萬張普通股轉讓予員工，區間價格每股17.85元至41.5元，以期透過員工持股機制，提升向心力。另外，自8月4日起至8月29日，將買回2.8萬張普通股並辦理註銷，旨在維護公司信用及股東權益，買回區間價格也在17.85-41.5元。

台泥今日以下跌0.7元的25.5元作收，跌幅2.67%。台泥上週一（23日）以24.75元作收，創2010年7月以來新低。

請繼續往下閱讀...

台泥說，今年四月初美國政府決定徵收關稅、全球股市受影響之際，即在4月8日徵詢券商公會，了解因發行海外可轉換公司債後3個月內不得實施庫藏股之相關規範。此項限制已於6月30日解除，台泥隨即召開董事會，推進庫藏股計畫。

台泥說，近7年來持續調整業務重心並佈局國際市場，不再僅限於兩岸水泥業務，積極在歐洲開展綠色能源相關業務，包括儲能、充電及虛擬電廠電力交易等。從近期西班牙與葡萄牙大停電事件，凸顯的歐洲電網韌性議題與儲能需求的迫切性，台泥洞察到相關業務的發展潛力。未來，歐洲預期將成為台泥低碳水泥與綠色能源事業的重要發展區域。

台泥指出，上週剛完成5年期5億歐元綠色貸款，預計每年可為台泥節省至少500萬歐元的利息支出。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法