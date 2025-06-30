永豐金董事長陳思寬 3度獲得「亞洲企業社會責任獎」

永豐金控董事長陳思寬（中）三度榮獲負責任企業領袖獎。（永豐金提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）於2025年6月27日曼谷隆重舉行頒獎典禮。其中，永豐金控一舉摘下「社會公益發展獎」、「人力投資獎」及「企業永續報告獎」三項大獎，展現其在永續發展上的深厚實力。此外，永豐金董事長陳思寬更是連續第三年，榮獲「負責任企業領袖獎」之肯定。

對此，永豐金表示，她以穩健且前瞻的經營理念，兼顧績效成長與風險控管，帶領董事會深化永續治理，並積極推動永續倡議與人才轉型，成功將永續目標融入公司策略與文化。永豐強調，陳思寬以高度責任感與遠見卓識，成為責任領導的典範。

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尤其，此次連續第三度榮獲「負責任企業領袖獎」，不僅是對其領導力的高度肯定，更凸顯永豐金控在企業永續發展上的影響力。

永豐金指出，長期以實際行動關懷在地，透過「看見家鄉 永續豐年」計畫，聚焦偏鄉教育與永續素養提升。該計畫以「科技輔助教學」、「素養五力培育」及「生活情境啟發」三大主軸，結合在地故事紀錄、教師觀念轉化及客戶參與影像展覽，打造跨資源串聯的創新公益平台，為資源不足地區帶來實質改變。此計畫展現永豐在偏鄉教育永續賦能的理念與行動，榮獲「社會公益發展獎」的高度肯定。

金融業的永續發展，離不開人才的培育與投資。永豐金以「Tomorrow, Transformation, Together」為主軸，推動「3T人才計畫」，打造永續職涯環境。計畫涵蓋文化激勵、系統盤點、四階段訓練體系建構，以及翻轉教育與科技應用，培養種子學員，厚植實力並整合應用於實務。此計畫以永續職涯的理念打造企業核心動能，獲得「人力投資獎」的肯定。

在永續資訊揭露方面，永豐金控的永續報告書以「完整、易讀、國際接軌」為特色，清晰揭示永續藍圖、淨零減碳及ESG治理成果。報告書採用GRI、SASB、IR、TCFD等國際框架，輔以圖表和圖像化呈現，以及友善閱讀的版面設計，提供利害關係人完整、易讀、易查找的永續資訊。

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