台特化斥資30億併弘潔科技 徐秀蘭:未來採雙軸雙向發展

中美晶子公司台特化併購弘潔科技。圖為中美晶董事長徐秀蘭。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶（5483）上週宣布，子公司台特化（4772）以現金取得台灣半導體製程設備零件清洗與整修服務商弘潔科技65.22%股權，中美晶董事長徐秀蘭今日特別舉行線上記者會，她指出，弘潔科技去年營收是台特化的1.7倍，營業獲利表現也不比台特化差（弘潔科技去年獲利台特化認列65%，估計金額約是台特化去年獲利八成），對台特化營收獲利都將是非常正面，併購後採取雙軸、雙向發展。

她表示，弘潔科技雖然沒有上市櫃，但客戶都是國內上市櫃公司，主要以高階設備零件超潔淨 （UHP, Ultra High Purity）清洗及檢測、表面精密加工（coating）及再生新領域為主，專注於半導體先進製程所需的設備零組件UHP清洗與再生服務，具備完整的表面精密加工分析技術及材料開發、超潔淨清洗與零件整修能力，並獲得多家國內外晶圓代工與記憶體廠採用。

請繼續往下閱讀...

針對本次交易價格為每股普通股300元，以全額現金支付對價，總金額近30億元，交割日暫定為 2025年8月5日。交易完成後，中美晶透過對台特化的策略性持股，間接掌握弘潔科技65.22% 股權。

徐秀蘭解釋，透過台特化併購弘潔科技，而非由中美晶進行併購，主要是有鑑於台特化與弘潔科技的客戶比較相同、業種相同，差別在於弘潔賣的是「服務」，台特化賣的是「產品」，考量由台特化併購後綜效會比較好，未來台特化將採雙軸、雙向發展。

至於併購金額高達30億元，台特化也表示，一半使用自有資金、一半透過銀行貸款，暫時先沒有增資計畫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法