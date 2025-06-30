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全國最富里寶座易主 北市松山中華里平均所得526.6萬奪冠

2025/06/30 17:28

財政部公布2023年度綜所稅申報資料，台北市松山區中華里以綜合所得平均數526.6萬元成為全國最富里。（路透）財政部公布2023年度綜所稅申報資料，台北市松山區中華里以綜合所得平均數526.6萬元成為全國最富里。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣最富有地方在哪裡？根據財政部公布2023年度綜所稅申報資料，台北市松山區中華里以綜合所得平均數526.6萬元，首度擠進前5名即登上冠軍寶座；蟬聯5年最富里的新竹市東區關新里則以461.4萬元退居第二；台北市士林區永福里346萬元排名第3，新竹縣竹北市東平里341.6萬元、新竹縣寶山鄉三峰村337.1萬元分居第4、5名。

根據財政資訊中心初步統計，2023年綜所稅申報戶共688.3萬戶，受惠於「竹科效應」，總所得平均數以新竹市176.2萬元居冠，已連續6年蟬聯冠軍寶座，而新竹縣以160.3萬元居第2、連續3年超車台北市，台北市則以150萬元排名第3。相較之下，台東縣平均83.6萬元、嘉義縣84.5萬元、南投縣85萬元較低。

若按村里排名，以綜合所得平均數來看，台北市松山區中華里526.6萬元居冠、但中位數僅98.4萬元，應是有富豪拉高所得；新竹市東區關新里461.4萬元退居第2、但中位數347.9萬元最高，但全國最均富里；台北市士林區永福里346萬元、中位數僅80.3萬元，新竹縣竹北市東平里341.6萬元、中位數243萬元；新竹縣寶山鄉三峰村337.1萬元、中位數僅66.4萬元。

值得注意的是，全台最富里前5名平均所得均較上年增加，北市松山區中華里及新竹縣寶山鄉三峰村新進榜，新竹市北區大同里及新竹縣竹北市中興里則掉出榜外。

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