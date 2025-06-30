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上市公司非主管職員工薪資出爐 聯發科431萬元最高

2025/06/30 17:34

證交所公告去（2024）年度上市公司申報的非擔任主管職務的全時員工薪資資訊，聯發科最高。（資料照，記者卓怡君攝）證交所公告去（2024）年度上市公司申報的非擔任主管職務的全時員工薪資資訊，聯發科最高。（資料照，記者卓怡君攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕證交所今日公告去（2024）年度上市公司申報的「非擔任主管職務」的全時員工薪資資訊，根據統計，上市公司中員工薪資最高的公司是聯發科（2454）、平均薪資達到431萬元，也是上市櫃中唯一破400萬元的公司。

在上市公司當中，員工平均薪資第二、第三高的公司是半導體業。第二名為瑞昱（2379）、員工平均薪資為391.5萬元，第三名為聯發科子公司達發（6526）、員工平均薪資則為357.1萬元。

根據統計，員工平均薪資破百萬的上市公司共有355家，其中半導體業者共有50家。不過，員工薪資未達50萬元的上市公司也有11家，其中最低的是畜產、水產、寵物飼料糧食製造廠商興泰（1235），員工平均薪資僅有35.6萬元，是總體上市櫃中「最低」的公司。

根據興泰在證交所公告中的說明，員工薪資未達50萬元主因有二，包含公司已成立50多年，老員工已退休，目前員工為年資較淺的新員工；及該公司獲利原因為業外投資收益，本業處於虧損狀態。

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