台幣重貶7.22角、收29.902元 上半年狂飆2.879元創38年最大升幅

新台幣重貶7.22角，收29.902元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕今（30）日為6月最後一個交易日，市場傳出中央銀行為避免壽險業與出口商帳面「財報難看」，尾盤重手干預匯市，導致新台幣兌美元匯率重貶7.22角，收在當日最低點29.902元，總成交量爆出24.835億美元巨量，為近期罕見。

央行連續兩日尾盤強勢進場，使得原本升勢強勁的新台幣在6月僅小升2.7分、升幅僅0.09%，幾乎與5月持平，月線勉強收紅、連3紅。但第二季仍大漲3.28元、升幅達10.97%；上半年累計升值2.879元、升幅9.62%，雙雙創下1987年以來、38年同期最大升幅紀錄。

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股市方面亦出現殺尾盤走勢，台股終場大跌324.06點、收在22,256.02點，三大法人同步賣超，合計賣超45.34億元，其中外資占31.22億元。

行政院上週末發布新聞稿表示，台美第二輪對等關稅實體磋商取得「建設性進展」，而根據外電報導，台灣等四國被點名「協議即將達成」，消息牽動市場神經，也使台北股匯走勢明顯震盪。

自4月以來台幣快速升值，對以美元資產為主的壽險業造成龐大帳上匯損；出口商則因換匯損益惡化而頻頻抱怨。就在上週五台美第二輪關稅談判結束後，央行尾盤即出手「沒收」台幣逾2角升幅，今日更進一步壓盤，新台幣單日盤中震幅逼近9角，為5月初以來最大波動。

匯銀人士指出，今日美元波動不大，主要亞幣幾乎都是升值，外資雖然轉為賣超，但金額不大，央行卻下此重手，不排除是來自國內產業的干預呼聲高漲，另一方面由於台美關稅談判底定，央行出手也無後顧之憂。

根據央行統計，今日美元指數僅小幅下滑0.03%，主要亞幣幾乎全數升值，包括韓元大漲0.44%、日圓升0.24%、新加坡幣與人民幣均小升0.05%，唯獨新台幣重挫2.41%。

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