晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

Meta違反「詐防條例」情節重大 數發部再度開罰1500萬

2025/06/30 17:23

數發部再度依「詐防條例」對Meta開罰。（路透社）數發部再度依「詐防條例」對Meta開罰。（路透社）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部今天表示，經調查發現，Meta旗下的Facebook廣告服務有「系統性缺失」，違反《詐防條例》第31條第1項第2款規定情節重大，依法重罰新台幣1500萬元，這是數發部第二次對Meta開罰。

《詐欺犯罪危害防制條例》去年下半年上路後，要求Meta、Google等平台落實廣告實名制，以防詐騙集團刊登廣告。今年5月時，Meta才因2案未依法揭露委託刊播者、出資者資訊，首次遭數發部開罰共100萬元。

內政部警政署近日再度移送23件涉及違法案件給數發部，而數發部經Meta陳述意見並會商相關單位發現，原因是Facebook平台廣告服務管理系統出現缺失，導致部分廣告未能在刊登或推播時即時揭露委託刊播者、出資者資訊。

數發部表示，考量到這是系統性缺失，影響層面很廣，不只是涉及於內政部移送案件，屬情節重大，因此依「詐防條例」第40條第2項規定，對Meta重罰新台幣1500萬元，並要求Meta於30日內完成改正，若屆期未改正，將連續處罰。

根據《詐防條例》，Meta這類網路廣告平台業者，必須在廣告中揭露委託刊播者、出資者的相關資訊，否則可處20萬元以上、500萬元以下罰鍰，情節重大者，還可處100萬元以上、2500萬元以下罰鍰。此次數發部開罰高達1500萬元，顯示其認定Meta違法之情節嚴重性。

Meta發言人對此表示，自2024年起，Meta陸續更新我們的廣告主驗證流程。為提升廣告資訊透明度，所有在Facebook與Instagram上向台灣用戶投放廣告的廣告主，皆被要求完成驗證流程，並揭露廣告的受益者與出資者。與所有新措施推出時相似，我們仍持續針對出現的問題努力改善，更會繼續與數位發展部與刑事警察局密切合作，確保我們平台環境的安全性，並讓用戶清楚識別看到平台上廣告的受益者與出資者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財