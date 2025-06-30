Meta違反「詐防條例」情節重大 數發部再度開罰1500萬

數發部再度依「詐防條例」對Meta開罰。（路透社）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部今天表示，經調查發現，Meta旗下的Facebook廣告服務有「系統性缺失」，違反《詐防條例》第31條第1項第2款規定情節重大，依法重罰新台幣1500萬元，這是數發部第二次對Meta開罰。

《詐欺犯罪危害防制條例》去年下半年上路後，要求Meta、Google等平台落實廣告實名制，以防詐騙集團刊登廣告。今年5月時，Meta才因2案未依法揭露委託刊播者、出資者資訊，首次遭數發部開罰共100萬元。

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內政部警政署近日再度移送23件涉及違法案件給數發部，而數發部經Meta陳述意見並會商相關單位發現，原因是Facebook平台廣告服務管理系統出現缺失，導致部分廣告未能在刊登或推播時即時揭露委託刊播者、出資者資訊。

數發部表示，考量到這是系統性缺失，影響層面很廣，不只是涉及於內政部移送案件，屬情節重大，因此依「詐防條例」第40條第2項規定，對Meta重罰新台幣1500萬元，並要求Meta於30日內完成改正，若屆期未改正，將連續處罰。

根據《詐防條例》，Meta這類網路廣告平台業者，必須在廣告中揭露委託刊播者、出資者的相關資訊，否則可處20萬元以上、500萬元以下罰鍰，情節重大者，還可處100萬元以上、2500萬元以下罰鍰。此次數發部開罰高達1500萬元，顯示其認定Meta違法之情節嚴重性。

Meta發言人對此表示，自2024年起，Meta陸續更新我們的廣告主驗證流程。為提升廣告資訊透明度，所有在Facebook與Instagram上向台灣用戶投放廣告的廣告主，皆被要求完成驗證流程，並揭露廣告的受益者與出資者。與所有新措施推出時相似，我們仍持續針對出現的問題努力改善，更會繼續與數位發展部與刑事警察局密切合作，確保我們平台環境的安全性，並讓用戶清楚識別看到平台上廣告的受益者與出資者。

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