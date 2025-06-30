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國內消費金額前1％之「頂級刷手」貢獻21.5％刷卡額

2025/06/30 17:01

消費「金額」前1%之「頂級」刷手創造21.5%刷卡總金額，展現驚人消費實力。（截圖自聯卡中心之統計資料）消費「金額」前1%之「頂級」刷手創造21.5%刷卡總金額，展現驚人消費實力。（截圖自聯卡中心之統計資料）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據「聯合信用卡處理中心大數據平臺」統計顯示，我國消費金額前1%之「頂級刷手」，創造了21.5%刷卡總金額，由此可看出此消費族群的驚人消費能力；此外，「頂級刷手」的平均每卡年刷卡金額近147萬元，為一般持卡人的27.11倍。

聯卡中心這份統計，聚焦於我國信用卡年度消費金額，位居前1%的持卡人，剖析頂級刷手的消費行為、性別、年齡與居住地區分布，揭示這群頂級刷手的消費對整體經濟帶來的影響及潛在商機。

首先，2024年我國信用卡年度累計消費「金額」，排名前1%之卡片，其年度消費金額均超過63.5萬元，雖然這些卡數僅占整體1%，2024年卻貢獻了21.5%的信用卡消費總金額。這些消費能力頂尖之持卡人稱為「頂級刷手」。

根據統計，「頂級刷手」的平均每卡年刷卡金額近147萬元，是「一般持卡人」的27倍，至於其平均每卡年刷卡筆數為283筆，是一般持卡人的6倍，其平均單筆刷卡金額高達5,198元。

換言之，從聯卡中心的資料顯示，頂級刷手的消費不僅消費力驚人，其消費頻率亦不在少數，在信用卡消費族群中，屬於高價值的持卡人。

其中，頂級刷手的主要前三大消費產業別為「百貨公司」、「保險業」和「其他綜合商品零售業」，和一般持卡人的前三大消費行業為其他綜合商品零售業、保險業和餐飲業，有所不同。

調查也顯示，「頂級刷手」花費更偏好於百貨公司，而「一般持卡人」的消費更偏好於貼近生活的其他綜合商品零售業及餐飲業;頂級刷手在百貨公司上的平均每卡年刷卡金額約24.2萬，是一般持卡人的16.69倍，可看出頂級刷手與一般持卡人在百貨公司的消費實力差距。

此外，分析頂級刷手的年齡層分布，可以發現年齡40-60歲中壯年是頂級刷手主力，占比達56.16%，其中40-50歲的占比最多，超過三成。

值得關注的是，30歲以下的年輕頂級刷手，雖卡數占比僅7.42%，但其每卡年刷卡筆數達到453筆，年消費金額更達204.1萬元，均位居首位，且遙遙領先其他年齡層；其消費速度與力度驚人，將逐漸成為Z世代經濟主角。

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