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上櫃公司非主管職員工薪資 信驊再次奪冠

2025/06/30 16:59

去（2024）年上櫃公司「非主管職」員工平均薪資最高者為信驊。（資料照，記者卓怡君攝）去（2024）年上櫃公司「非主管職」員工平均薪資最高者為信驊。（資料照，記者卓怡君攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日公告去（2024）年度上櫃公司申報的「『非擔任主管職務』的全時員工薪資資訊」。根據統計，上櫃公司員工薪資最高的公司是股王信驊（5274）、平均薪資為 471.5萬元，相較同業高出2.6倍。

根據櫃買統計，上櫃公司非主管職員工薪資第二高的是遊戲廠鈊象（3293）、平均薪資為356.1萬元；其三則是半導體廠力旺（3529）、平均薪資則為313.3萬元。半導體廠原相（3227）員工的平均薪資也唯302.9萬元，是唯4家達300萬以上的上櫃公司。

在上櫃公司當中，非主管職平均薪資破百萬的公司共有196家，其中半導體業共有61家，佔約3成。不過，平均薪資未達到50萬元的上櫃公司也共有21家，最低的是電器電纜類股的風青（2061），員工平均薪資僅有37.7萬元，也是上櫃家族中唯一一家不到40萬元的公司。

在員工平均薪資未達50萬的21家公司當中，低中最低的風青在公告中指出，員工薪資含本薪、獎金與紅利等，依照職務內容與性質訂定，除符合法律規定最低標準亦反應公司整體營運成本效益，再根據過去一年的績效表現給予適當調薪，獎金、紅利則依照獲利狀況給予。

只不過，在櫃買的統計中也揭露，風青去年的每股稅後盈餘（EPS）較前一年增長，但員工平均薪資卻較前一年減少。

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