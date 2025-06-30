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央行出手了？彭博曝國銀銜命進場買匯 台幣重貶7.22角

2025/06/30 17:00

新台幣兌美元匯率6月30日由升轉貶。（路透）新台幣兌美元匯率6月30日由升轉貶。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，新台幣兌美元匯率週一（30日）尾盤突然大幅貶值，引發央行干預的猜測，匯銀人士證實，國有銀行進場買入美元，遏制新台幣升值。外資銀行分析師說，台灣國有銀行顯然已經介入，看起來像是某種形式的干預，有「一隻看不見的手」正在向市場發出強烈訊號，表明新台幣走強的門檻可能已接近極限。

新台幣匯價上週五在央行尾盤出手逆轉升勢後，週一以29.16元、升值2分開出，一度升抵29.048元、勁揚1.32角。

隨著台積電翻黑，台股跌勢擴大至百餘點，台幣升幅也陸續收斂，並由升轉貶，終場大貶7.22角，收29.902元。

對於台幣匯率大逆轉，《彭博》指出，台幣尾盤突然暴跌，引發外界猜測央行再次干預以抑制台幣走升的猜測。三位匯銀人士交易員也證實，國有銀行進場買入美元。

瑞聯銀行（Union Bancaire Privee）亞洲外匯主管Ignatius Mark Pang說，台灣國有銀行顯然已經介入，看起來像是某種形式的干預，現在很難判斷台幣走勢，因為台幣似乎依賴干預遏制升值。

新加坡華僑銀行外匯策略師 Christopher Wong 亦稱，「一隻看不見的手」正在向市場發出強烈訊號，表明新台幣走強的門檻可能已接近極限。短期內，隨著市場消化大幅波動，台幣可能出現一定程度的盤整。

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