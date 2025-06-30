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台積電加速美2廠進度 外媒指「這些台廠」雨露均霑

2025/06/30 16:57

台積電已提前開始在美國亞利桑那州建造第二座工廠，預計於2026年第3季完成安裝。（路透）台積電已提前開始在美國亞利桑那州建造第二座工廠，預計於2026年第3季完成安裝。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導指出，台積電正加速美國亞利桑那州建造第二座工廠進度，參與興建和擴產的台灣合作夥伴包括漢唐、帆宣和化學品供應商上品等也可望提高長期利潤。

台積電已提前開始在美國亞利桑那州建造第二座工廠，預計於2026年第3季完成安裝。該廠被稱為P2，將採用3奈米製程，預計將於2027年開始生產。

P2計畫於2025年4月正式動工。為期兩年的建設工期體現專案緊湊的進度安排，專案正在全速推進以滿足客戶需求。設備供應商指出，工程建成後，工廠內部調整通常需要兩年左右的時間。此舉旨在滿足客戶對美國製造業日益增長的需求，並應對美國關稅等貿易措施。預計設備安裝最快將於2026年9月開始，並計畫於隔年全面投產。

Analytics India Magazine周一（30日）指出，台積電美廠興建項目預計還將惠及漢唐和帆宣等台灣工程公司，它們此前曾參與台積電位於亞利桑那州的首家工廠（P1）的建設。供應鏈參與者表示，憑藉先前的經驗，這些公司有望提高長期利潤。

同時，特種氣體和化學品供應商預計將收到更多來自北美的訂單，化學品供應商上品等公司也受到市場分析師的積極關注。

儘管美國廠取得進展，台灣仍然是台積電業務的核心。包括CoWoS在內的先進封裝技術將繼續在台灣進行。儘管台積電已宣布計劃在美國建造兩座先進封裝工廠，但第一座AP1預計要到2026年第3季才能動工。

台積電持續投資本土市場。目前，台灣正在興建9座新工廠和11條生產線。其中，用於2奈米製程的高雄F22工廠計劃於2025年第3季遷址，第3座工廠預計將於2026年第1季竣工。

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