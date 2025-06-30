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重現「魷魚遊戲」經典場景！台灣大攜手Netflix打造主題店

2025/06/30 16:19

台灣大打造「魷魚遊戲」VIP觀賽區。（台灣大哥大提供）台灣大打造「魷魚遊戲」VIP觀賽區。（台灣大哥大提供）

〔記者林志怡／台北報導〕Netflix現象級原創韓劇「魷魚遊戲」第三季於6月27日上線，作為全劇最終章，再度引爆全球關注。台灣大哥大攜手Netflix打造全台沉浸式「魷魚遊戲」主題店，不只重現大魔王李秉憲飾演的「黃仁昊」所在的VIP觀賽室，還有沉浸式體驗區，且即日起在台灣大哥大西門町旗艦門市申辦Netflix任一年訂月繳專案即可獲得相關周邊好禮。

「魷魚遊戲」第三季劇情延續第二季震撼結局，由李政宰飾演的「456號」成奇勳帶著對遊戲主辦者的質疑與決心，選擇重返遊戲核心，誓言揭開背後操控者的真面目，與由李炳憲飾演的「負責人」展開正面對決，新一季不僅加碼遊戲難度，象徵生死交界的哲秀娃娃也首次亮相，更添懸疑與壓迫感。

「魷魚遊戲」英熙娃娃、哲秀娃娃現身在台灣大台北西門町旗艦門市外牆。（台灣大哥大提供）「魷魚遊戲」英熙娃娃、哲秀娃娃現身在台灣大台北西門町旗艦門市外牆。（台灣大哥大提供）

隨著最新劇情上線，台灣大哥大西門町旗艦門市也搖身一變，成為「魷魚遊戲」主題店，巨型「英熙娃娃」、「哲秀娃娃」驚喜現身，2樓展區打造沉浸式體驗區，有象徵最後大獎，裝著鈔票金光閃閃的金豬撲滿，與重現劇中大魔王李秉憲飾演的「黃仁昊」所在的VIP觀賽室，讓劇迷親身走進經典場景。

台灣大哥大指出，門市內也結合台灣大自有MyMoji服務，用戶可透過App內AI「自拍創建」數位分身功能，自由換裝變身為綠色運動服參賽者或粉紅守衛者，使用AR擴增實境，即可使用你的分身化身劇中角色於各場景拍照/錄影留念與製作個人動態貼圖，解鎖專屬「魷魚遊戲」經典造型體驗。

此外，Netflix七月片單話題不斷，台語戲劇「拜六禮拜」，自播出以來廣受觀眾好評，佐藤健主演的日劇「玻璃之心」展現青春成長與勇敢逐夢的故事，還有動畫影迷不可錯過「K-Pop獵魔女團」、黑色懸疑影集「懸案解碼Dept.Q」。

台灣大哥大表示，即日起訂閱台灣大「影音多享組」，一次打包Netflix、Max、MyVideo三合一方案，每月只要500元，還加贈KKBOX三個月免費試用，另搭配Disney+24個月加掛標準方案，每月只要199元（原價每月285元）。如用戶同時申辦上述所有方案，相當於月付699元享受5大影音串流平台的豐富內容，一年可省下高達5679元。

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