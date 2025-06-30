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元大高股息ETF配息下調 聚焦長期穩健策略

2025/06/30 15:49

元大投信今（30）日公告元大高股息（0056）季配息0.866元。（擷取自元大投信官網）元大投信今（30）日公告元大高股息（0056）季配息0.866元。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到今年市值前200大個股配息率僅4-6%，高股息ETF配息持續調降！元大投信今（30）日公告元大高股息（0056）宣布季配息為0.866元，較上1季度配息1.07元小幅下降；元大投信表示，因不想殺雞取卵、希望0056能維持穩健配息，因而調降配息金額。

元大投信指出，0056調降配息主要原因有三，第一，台股的個股息率約在4-6%，第二，受益平準金動用標準高，第三，資本利得難度高，為維持基金長期穩定配息，因而調降配息金額。

法人分析，0056調降配息，主要是主管機關對於配息一直有管理原則，包括禁止超額配息（超過可分配收益），禁止濫用收益平準金；同時，投信公司也希望維持該基金長期穩健的配息策略，高股息ETF不能只追求短期「高配息」的吸引力，而忽視長期的可持續性，若為吸引投資人而短期大幅提高配息（例如這次配12%，下次剩下2%），會導致投資人信心不穩，長期來看，產品的經營要回歸「穩健」與「可預期」。

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