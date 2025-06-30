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土銀首宗地上權案標脫 溢價率衝破5成

2025/06/30 15:37

土銀首宗地上權案標脫。（資料照）土銀首宗地上權案標脫。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕地上權市場買氣不減！土地銀行於今（114）年5月推出首宗設定地上權案於6月25日當眾開標，最終以超過新台幣3100萬元得標，該筆南投市區地上權案，溢價率衝破50%，有望打造在地綜合型商場。

土銀首宗地上權案座落於南投市，地點鄰近平和國小與市立圖書館，面積約687坪，使用分區為住宅區，建蔽率60%，容積率為200%，使用期間為20年，經專業不動產鑑價機構鑑價，土地市價約2億元，土銀參考鄰近地區國營事業地上權案例，權利金底價設定為約土地市價一成，地租為申報地價10％。

看準南投市及鄰近鄉鎮消費潛力，土銀首宗地上權案成功吸引3家企業搶標，最終以超過3100萬元得標。

據業者表示，初步規劃打造綜合型商場，以屋頂型太陽能板的光電躉售收入、停車場租金及商場營運收益為三大獲利基礎，可望進一步帶動當地區位商圈發展。

土銀近年全面落實資產活化，不僅以標租、設定地上權方式活化閒置資產，更運用自有土地參與都更，近年獲配分回「吉美大安花園」6戶都更宅，現已標脫3戶，預定於7月16日再次公開標售，提升資產使用效益。

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