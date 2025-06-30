群益投信投資展望：市場波動仍高 Q3善用TACO策略

群益投信舉辦第三季投資展望，五大基金經理人齊聚剖析未來走勢，由左而右：群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華、群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕、群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎、群益長安基金經理人陳朝政、00953B群益優選非投等債ETF經理人李忠泰。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕今年來全球金融市場深受川普關稅政策不確定性、地緣政治衝突升溫所影響，市場投資情緒也隨之搖擺。展望2025年第三季，群益投信表示，關稅政策發展仍緊牽市場情緒，惟影響力漸漸降低，加上多數央行採行寬鬆貨幣政策來抵銷景氣衰退的疑慮，不過投資人仍需留意接下來川普推出的「大而美法案」所帶來的影響，以及地緣政治情勢演變。因此在此機會與風險兼具的環境下，建議投資人可採用「TACO」投資策略來因應，強化資產配置靈活度，掌握趨勢、分散風險，穩中求勝。

群益投信指出，「TACO」投資策略中的「T」代表Trend of AI，意即科技投資大勢，儘管貿易戰為市場帶來挑戰，但科技巨頭憑藉強大的創新優勢及市場適應力，仍繳出獲利、報酬皆領先大盤的好表現，展現其對抗經濟亂流的強大實力。有意布局科技產業龍頭、搭上AI商機的投資人，不妨透過美股基金、台股主動式ETF、台股基金，以掌握科技巨擘的成長機會。

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「A」則為Asia Chance印是了得，雖然關稅造成全球市場震盪，但亞洲市場展現出較高的經濟韌性，特別是印度擁有龐大內需市場，也較不受關稅政策影響，成長潛力可期，因此建議積極型投資人可透過印度股票基金來參與，穩健型投資人則可留意結合印股及美債的多重資產基金，既掌握印度市場增長契機，也透過債券部位降低整體投資風險，兼享息收保護之優勢。

群益投信進一步說明，「C」則是Coupon Higher擁抱債息，今年利率環境震盪，但在經濟持穩且殖利率具吸引力下，投資人可留意存續期短且債息較高的券種，像是金融債基金、優先順位非投資等級債券基金、優選非投等債ETF。最後的「O」代表Offer more Stable多重配置，面對政策與市場變動頻仍，透過跨區域、多資產的配置工具，例如多重資產基金、目標風險組合平衡基金，可提升投組韌性，降低單一市場、單一資產的波動風險，並靈活應對市場動態變化。

群益印度中小基金、群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎認為，印度經濟從2025財年第二季開始谷底回升，動能良好，仔細探究背後原因可發現是受政策所推動，尤其印度今年三度實行降息，政府全力打造充裕資金環境，力拼經濟增長，預期第三季印度經濟將持續圍繞寬鬆題材開展，帶領印度進入週期性資產主導階段，也為股市帶來更多表現機會。

因此在投資配置上，首先看好受惠利率下行與信貸擴張的金融股，而在寬鬆環境下有利資本支出回升，將有利工業類股發展，其中，電力基礎建設尤值得注意；同樣受益於政策驅動的還有國防產業。而隨著生成式AI的蓬勃發展，印度IT產業附加價值大幅提高，讓印度資訊科技類股後市可期。此外，在印度人均所得提升下，民眾對於醫療品質的要求提高，也有助帶動對私人醫院的需求，相關題材亦可關注。

群益長安基金暨群益創新科技基金經理人陳朝政分析，台灣今年第一季GDP成長率高於預期，上市櫃公司營收表現更揮別過去五窮六絕魔咒，4、5月接連寫下史上最強紀錄，顯現經濟成長動能持續強勁。雖然短期股市仍因關稅、地緣政治而震盪，但不影響長線多頭趨勢，尤其在AI趨勢不變之下，台廠做為全球AI產業最重要供應商，可望持續享有獲利、資本雙成長的利多。從投資趨勢來看，未來AI發展將從Cloud AI邁向Edge AI，有望帶動更多供應鏈成長。進一步觀察AI衍生商機，台灣在半導體製造、伺服器、PC組裝等領域享有絕佳優勢，也具備強大軟硬整合能力，因此自IC設計到系統整合的相關類股皆值得關注。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，雖然關稅談判進入延長賽，大而美法案動向與影響也須關注，不過通膨維持溫和成長，帶動消費者信心修復，預期FED年內仍有降息機會。今年第二季美股表現先蹲後跳，籌碼面上，雖然市場觀望情緒濃厚，但近期持續有聰明錢逢低買進股票、債券，顯示仍有投資人選擇危機入市。綜合來看，預期第三季美股市場可望在穩中走強，大型股、成長股、景氣循環股及強勢股有機會成領頭羊。面對資金重回成長股，布局上可鎖定具產業前景明確、具護城河優勢標的，包括無人計程車、AI安全題材如：智慧安全守衛、電力基礎建設、串流影音媒體與健身運動皆具備後市成長潛力，尤值留意。

群益全球策略收益金融債券基金暨群益全球優先順位非投資等級債券基金經理人徐建華表示，對等關稅出台後拉升全球經貿環境不確定性，不過隨著90天暫緩期的實施，以及各國陸續與美方展開協商，也讓關稅風險逐步緩解，未來觀察重點在川普政策動向、美國與各國談判結果以及地緣政治風險的變化。

後市來看，隨著關稅風險走降、全球經濟仍保韌性，有利市場投資信心回溫，不過考量聯準會降息時機未定，因此債券佈局上仍建議著重在穩健的利息收入，以優質高息債為優先，包括同屬投資等級，但收益水準更具吸引力的金融次順位債，以及信用品質無疑慮、具收益優勢的非投等債都是追求建立穩健收益來源的投資人可納入配置的選擇。

群益投信ETF及指數投資部經理人李忠泰表示，雖然今年來市場受到政策不確定性干擾而波動加劇，不過考量景氣仍保有韌性，加上企業財務體質佳，信用債基本面持穩，且債券收益率位處相對高點，存債吸引力仍存下，第三季債券ETF佈局建議可留意高票息之標的，當中尤以存續期短、息收誘人的非頭等債ETF，以及結合ESG概念的BBB投等債ETF值得留意，兼顧收益與資產品質。

在股票ETF配置上，則可持續緊跟AI科技與ESG低碳兩大主流趨勢，台灣在全球AI趨勢中扮演重要供應鏈角色，接下來指標科技權值股也料持續受惠於AI浪潮，另一方面，台灣企業也積極進行減碳轉型，因此佈局於結合低碳選股策略之台股低碳市值型ETF有助一次掌握台股行情與碳金商機。此外，考量市場不確定性猶存，台股高息ETF因有股息保護之優勢，面對市況動盪能展現較高的防禦力與較強的回復力，與低碳市值型ETF同納配置有助帶來進可攻、退可守，穩中求勝之投資效果。

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