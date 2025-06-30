良得電越南廠蓄勢待發 AI+低軌衛星雙引擎發動

良得電看好旗下AI伺服器、低軌衛星業務潛能，力拚全面營運成長。（良得電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠良得電（2462）今年首季毛利年增45%、營益年增逾4倍，但受匯兌損失與美國關稅等因素影響，稅前淨利僅微增5%。公司指出，2025年營運將以低軌衛星與伺服器兩大成長動能為主軸，下半年越南廠一期產能將被標案與訂單轉移需求填滿，伺服器及低軌衛星業務可望放量，拉升全年營收與毛利表現。

良得電今日在線上法說會表示，目前低軌衛星業務仍處於起步階段，第一季營收貢獻尚未超過5%，而與電動車大廠合作的AC電源線專案，由於毛利不高，整體獲利貢獻有限。不過，另一家美系電商客戶已與公司啟動低軌衛星地面接收設備合作，分別有兩條AC線與一條DC線進入試產階段，預計第三季起陸續量產，貢獻度將顯著提升。

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良得電評估，目前全球低軌衛星市場正處於爆發前夕，SpaceX的星鏈計畫已部署約7000顆衛星，美國國防部的星盾計畫與OneWeb、Amazon等企業亦同步推進衛星網絡建置，預期到2040年全球太空產業產值將突破1兆美元，地面設備的需求也將隨之成長。良得看準趨勢，持續擴充衛星用連接線產品線，現階段已涵蓋12瓦、20瓦與30瓦三類規格。

伺服器業務方面，良得電以客製化利基型產品為主，第一季營收佔比約6.5%，預期全年將達到10%。公司指出，AI與雲端設備需求持續攀升，良得正積極擴展與北美新客戶的合作範圍，預期下半年開始將有明顯成長，有助於整體毛利率表現。

配合成長動能，良得位於越南的生產基地也啟動擴產計畫。受地緣政治與客戶去中化需求帶動，越南廠主要承接智慧門鈴、低軌衛星與遊戲機等產品，目前一期已建置8條AC線與2條DC線，月產能1.8百萬件（KK），將於今年第四季達滿載。未來將依訂單需求啟動二期擴產，最多增設至34條產線，總月產能將達6.5KK。

展望下半年，良得預期筆電與家電相關連接線營收表現將持平，智慧移動與利基型產品微幅成長，遊戲機則仍面臨銷售壓力。公司強調，今年全年將聚焦四大方向，包括低軌衛星、伺服器、雲端設備與智慧應用，作為產品與研發資源投入的優先選項。

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