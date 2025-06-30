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大學生暑期實習期望津貼17K 前10大夢幻企業曝

2025/06/30 15:16

yes123求職網調查顯示，48.7%的大學生表示今年有計畫參加暑期實習。（業者提供）yes123求職網調查顯示，48.7%的大學生表示今年有計畫參加暑期實習。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕暑假到來，不少學生想提前體驗職場環境，紛紛尋求「企業實習」的機會。yes123求職網「蛇年暑假打工與企業實習計畫調查」顯示，48.7%的大學生表示，今年有計畫參加暑期實習，比例略高於去年的47.7%，而且平均期盼獲得1萬6976元的實習津貼。

對於暑期實習企業是否需要支付薪酬給學生，調查結果顯示，有72%的大學生認為「需要支付薪酬」，19.3%認為「若有算學分，就無需支付薪酬」，還有8.7%認為「不論有無算學分，都無需支付薪酬」。

至於夢幻暑期實習企業，在可複選狀況下，前5名依序有：「長榮集團」（36.6%）、「台灣高鐵」（35.7%）、「中華航空」（34.8%），以及「台積電」（33.7%）、「華碩」（32.6%）。其中「長榮集團」，更是取得「排行榜冠軍」的四連霸。

6到10名分別是：「鴻海」（31.4%）、「星宇航空」（29.2%）、「聯發科」（28.2%），以及「中華電信」（26.9%）、「富邦金」（26%）。

如果今年有計畫參與暑期實習，在可複選狀況下，學生們最在乎的重點依序為：「累積社會歷練」（71.7%）、「實習內容與學校所學有關」（60.3%），以及「對未來履歷有加分作用」（55.3%）、「有提前卡位工作的機會」（43.3%）。其他實習考量要點還有：「有錢可以拿」（39.2%）、「交朋友，累積人脈」（30.1%）、「為了拿到學分」（20%）。

然而在實習過程中，難免會碰到一些不盡人意的地方，在可複選狀況下，主要擔心的狀況依序是：「實習內容太低階，學不到東西」（60.2%）、「被當作低薪勞力使喚」（55.4%）、「放牛吃草，沒有人指導或帶領」（50.4%），以及「說好會給薪，結果少給或沒給」（37.8%）、「實習內容與面試時所講的有出入」（34.3%）。

其餘擔憂的實習情況則有：「加班不算實習時數」（31.2%）、「跑外勤，連交通費也不給」（24.9%）、「實習單位以分數威脅」（20.2%），以及「遭遇言語或肢體騷擾」（18%）、「被要求一起去應酬、出差」（15.1%）。

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