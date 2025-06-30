暑假出國看緊荷包 日本食品飲料漲價將破2萬種 這些商品漲幅近5成

7月日本的食品和飲料商品漲價種類上調超過2千種，今年以來漲價商品將突破2萬種。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕7月進入暑假旅遊旺季，日本仍是台灣遊客首選勝地之一，根據日本研究公司數據，因應原料和勞動力成本上漲，7月日本的食品和飲料商品漲價種類上調超過2千種，今年以來漲價商品將突破2萬種。

研究公司帝國資料庫週一（30日）表示，日本195家主要食品製造商，計劃在7月上調2105種產品的價格。價格較6月上漲的食品飲料商品種類為3個月來首次突破2000種，連續第7個月年增上揚。

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今年迄今已知的食品飲料漲價商品總數已達1萬8697種，7月全年累計漲價商品數量將突破2萬種。

巧克力、洋芋片和糖果類商品的漲價幅度特別顯著。樂天預計將上調128種產品的出貨價格，其中包括其主打產品「Koala no March」和「Pie no Mi」巧克力零食，漲幅最高可達47.2%。

帝國資料庫一位官員表示，「今年漲價勢頭比去年持續強勁」。原料、能源和勞動成本上漲是7月價格預期上漲的主要因素。

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