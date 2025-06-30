歐洲港口遭遇疫情來最嚴重壅塞！FT警告將持續數月（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲港口正面臨疫情以來最嚴重供應鏈擁堵，金融時報報導，受川普關稅政策與河流水位下降雙重衝擊，導致鹿特丹、安特衛普和漢堡等歐洲主要港口出現疫情以來最嚴重供應鏈擁堵，預計將持續至少數月時間。

德國物流公司Contargo警告客戶，駁船在安特衛普裝載貨櫃平均等待66小時，在鹿特丹等待77小時。駁船通常會獲得固定時段在貨櫃碼頭裝貨，以確保快速有效率地運輸貨櫃。

請繼續往下閱讀...

在歐洲第二繁忙的貨櫃港安特衛普，船隻卸貨時間比預定時間延後3至5天。 荷蘭物流公司Euro-Rijn Group執行長Van Ommen表示，當我們用駁船收集貨櫃時，由於海運船隻無法按時到達，駁船也無法按時裝載。最終，客戶和終端用戶收貨時間延遲。

報導指出，歐洲港口也正在應對來自亞洲進口量的增加，因為美國高關稅導致貨物轉向其他地區。

德國DHL高級主管Casper Ellerbaek將從亞洲到歐洲貨櫃量的急劇增長，歸因於亞洲出口商策略的轉變，他估計這一增長約為7%。

Ellerbaek說，「從不同貿易的成長水準來看，毫無疑問我們看到歐洲承接了歷史上本應流向美國市場的大量市佔」。

儘管延誤尚未迫使任何客戶因零件短缺而停產，但Ellerbaek表示，這種「戲劇性」情況仍存在風險。

業內人士表示，碼頭營運商正急於招募新員工和購買新設備，試圖緩解壓力。

杜拜環球港務集團港口和碼頭首席商務官Mark Rosenberg表示，公司團隊正在努力管理貨物流量，並盡可能減少干擾。

然而，一些業內人士對擁堵能否輕易解決表示悲觀。Luikenaar表示，一些服務歐洲本地市場的航運公司被迫花費1週時間從鹿特丹不同碼頭收集貨櫃，而正常情況下最多需要3天。他說，解決所有問題需要數年的產能投資，「這不是輕易就能解決的問題」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法