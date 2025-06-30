厚臉皮！澳洲部長批：亞銀贊助建設計畫 中企擅自「冠名」

亞洲開發銀行的主要贊助國是日本、澳洲，但承包開發計畫的中國企業常擅自「冠名」。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲太平洋事務兼國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）29日指控，中國為了增其自身在太平洋地區的地緣政治影響力，私自將亞洲開發銀行（ADB）主導的援助計畫，「標示」為中國出錢出力的計畫，其實有很大一部分是由澳洲納稅人資助，中國的做法令人失望。

英國《衛報》指出，在巴布亞紐幾內亞自治區布干維爾（Bougainville），中國國營企業「中國鐵建集團」正在為「基埃塔-阿羅帕」（Kieta-Aropa）機場跑道進行強化工程，但出資的明明是亞洲開發銀行，當地政府在宣布機場升級改造時，卻只提到中國鐵建集團。

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不僅如此，上個月在機場跑道上舉行落成典禮時，布干維爾自治政府主席和巴布亞紐幾內亞總理，還戴著印有中國鐵建名稱和標誌的安全帽，手持鏟子破土動工。

康洛伊表示，這類多邊發展計畫的「品牌」問題，一直是澳洲政府的一大難題，「這不是由中國出錢的，只是一家中國國營企業贏得ADB的合約，計畫是由ADB出資的」。康洛伊強調，ADB最大的捐助國是日本、澳洲等國，這也是讓他感到沮喪的原因之一，「因為路過（建設）計畫的人會以為這是中國出資的，到處都能看到中企的名稱，但實際上是由日本、澳洲等國納稅人出錢的」。

康洛伊指出，他曾遊說ADB改善採購流程，確保追求高品質而非最低價，並限制計畫遭「品牌化」，而ADB已同意這些改革。ADB是太平洋地區的建設發展支持機構，澳洲是ADB的第二大出資國，僅次於日本。

當被問及他是否認為中國正試圖透過ADB等多邊組織來增強自身影響力時，康洛伊直言，這是合理的結論，「我相信他們也想從這些計畫中賺錢，如果他們還能讓自家企業冠名，顯然還有額外的好處」。康洛伊繼續提到，影響力之爭已不僅限於布干維爾，「我們一直非常明確地表示，太平洋地區始終存在競爭，澳洲正尋求成為每個太平洋國家的首選合作夥伴，而中國也不甘示弱」。

隨著布干維爾尋求在2027年9月1日從巴布亞紐幾內亞獨立，美國智庫「傳統基金會」認為，這對美國來說是一個地緣戰略機會，「美國必須抓住這個機會，否則就有可能在印太地區一個至關重要的角落，將先發優勢拱手讓給北京，而在那裡，權力和影響力的平衡很容易向中國傾斜」。

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