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聯電獲2025亞洲企業社會責任獎雙獎

2025/06/30 14:09

聯電獲2025年「亞洲企業社會責任獎（AREA）」國際評選兩項殊榮。（聯電提供）聯電獲2025年「亞洲企業社會責任獎（AREA）」國際評選兩項殊榮。（聯電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）近日獲2025年「亞洲企業社會責任獎（AREA）」國際評選兩項殊榮，其中，聯電共同總經理暨永續長簡山傑以卓越的領導力，帶領聯電在企業營運與永續發展並進，獲「負責任企業領袖獎」，公司因長期致力於提升ESG資訊揭露的透明性與完整性，獲得「企業永續報告獎」。

簡山傑表示，相信對的事，不只是要早點做，還要努力做到最好。就像循環經濟一樣，聯電率先投入資源，設立循環經濟資源創生中心，未來每年減廢比例將超過30%，並創造約1億元的綠色經濟效益。希望以經濟作為動力引擎，推動廢棄物的循環利用，並帶動整個供應鏈共同前進。

亞洲企業社會責任獎（AREA）是由亞洲企業商會（Enterprise Asia）所舉辦。自2011年以來，號召超過19個亞洲各國企業參與，並表彰在社會賦權、人員投資、健康促進、綠色領導、公司治理、循環經濟領導、公司永續報告和負責任商業領導等ESG領域表現突出的企業。

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