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加拿大讓步 撤銷數位服務稅重啟與美談判

2025/06/30 13:59

加拿大宣布撤銷數位服務稅，重啟與美談判。（彭博社）加拿大宣布撤銷數位服務稅，重啟與美談判。（彭博社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大「數位服務稅（Digital Services Tax）」政策出現髮夾彎，6月29日宣布將取消針對美國科技公司課徵收數位服務稅，以期與美國達成互惠互利的全面貿易安排。

綜合媒體報導，加拿大去年通過《數位服務稅法》，並計畫於當地時間6月30日起，對美國科技公司課徵3%的數位服務稅，由於該稅收可回溯至2022年，美國科技企業將支付總計達27億美元（約新台幣786.2億元）稅賦。

加拿大此舉引發美國總統川普強烈不滿，27日宣布中止雙方貿易談判，並威脅將在1週內公布加拿大的關稅稅率。

現有最新發展，加拿大財政部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）週日（29日）晚間發布聲明，宣布取消對美國科技企業課徵數位服務稅，並透露加拿大總理卡尼（Mark Carney）和川普已同意2國恢復談判，目標在7月21日前達成協議。

對於上述報導，白宮與川普尚未回應媒體置評請求。

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