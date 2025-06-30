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樺漢轉投資Kontron出售子公司 強化嵌入運算合作

2025/06/30 13:08

樺漢近年積極調整集團戰略佈局，擴大營運效益。（樺漢提供）樺漢近年積極調整集團戰略佈局，擴大營運效益。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）旗下轉投資公司Kontron AG董事會已通過，將處分兩家子公司股權予德國嵌入式運算領導廠商congatec GmbH，交易總金額達2600萬歐元（約新台幣8.9億元）。雙方自今年5月啟動合作，布局嵌入式與邊緣運算市場的「電腦模組」（COM，Computer-on-Module）領域，透過股權調整深化戰略結盟。

Kontron此次處分資產包含美國子公司Kontron America Modules LLC（交易金額為2598萬歐元，約新台幣8.8億元）與馬來西亞子公司Kontron Asia Embedded Design Sdn Bhd（交易金額為2萬歐元，約新台幣68.4萬元），交易相對人為congatec GmbH，雙方無關係人關係，處分依帳面價值認列，交易利益為0元，由安永會計師事務所簽證審核。

根據Kontron指出，該交易是雙方合作計畫的一環，congatec擬透過增資方式，取得Kontron子公司JUMPtec GmbH的多數股權，最終將掌握JUMPtec與Kontron America Modules的經營權。該交易目前尚未完成最終協議，正在德國與奧地利進行公平交易申報（cartel notification），預計幾週內完成簽署。

JUMPtec去年營收約為9000萬歐元（約新台幣30.7億元），為全球嵌入式運算模組開發商，專注於COMexpress、COM-HPC、SMARC與Qseven等多種嵌入式模組標準，與congatec同屬產業領導品牌。

雙方已於5月簽署合作備忘錄，將由Kontron集團負責congatec的供應鏈管理、生產與物流。congatec為無晶圓廠（fabless）企業，雙方預期透過合作提高模組產能、分攤成本，同時憑藉Kontron於美國的生產據點，協助應對美國地區流動性高的關稅政策，實現「在地供應」（local-for-local）策略，以因應地緣政治與客戶要求。

外界預期，若交易成功完成，Kontron在本次轉讓案中有機會自子公司財報除列（deconsolidation）過程中認列「高雙位數百萬歐元」（即數千萬歐元）獲利，不過具體金額仍需待交易最終完成與估算。

Kontron與congatec皆為全球嵌入式領域的重要參與者，雙方合作結盟後，不僅將擴大市場佈局，也將整合Intel、AMD、Qualcomm與NXP等晶片夥伴技術優勢，共同拓展嵌入式與邊緣AI應用市場。

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