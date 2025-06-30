中國機場沒收行動電源疑流入二手平台 最便宜73元還含運

中媒披露，中國機場沒收行動電源疑流入中國二手平台以超低價格出售。（圖擷取自閒魚網站）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為確保飛航安全，中國6月28日起禁止旅客攜帶未經3C（中國強制性產品認證）或已被召回的行動電源登上國內航班。由於禁令來的突然，大量無3C認證的行動電源遭機場攔截沒收。中媒披露，這些被機場沒收行動電源疑流入中國二手平台以超低價格出售，最便宜的只需人民幣18元（約新台幣73元）還含運費。

綜合媒體報導，有網友發現在淘寶旗下的二手交易平台「閒魚」搜尋「機場充電飽（行動電源）」，就能看到大批各種品牌、類型、容量的行動電源出售。

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對於商品來源，有賣家直接坦言架上行動電源都是從機場查收來，售價方面只要人民幣18元（約新台幣73元）還含運費，批發價格每個人民幣10元（約新台幣41元），量大甚至可以按斤賣，每斤只需要人民幣7元人（約新台幣28元）。

消息一出，引發中國網友熱議，有網友稱「這麼多 有沒有可能海關拿出變二手販賣」、「變成新稅收」、「應該是變成海關員工的業外收入」、「無本生意的概念」、「真有人買嗎？」、「花錢買爆裂物？」等。

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